لبنان

إليكم حالة الطقس الأسبوع المقبل!

Lebanon 24
28-02-2026 | 06:47
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتبارا من الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1300 متر وما فوق. يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب محليا وبارد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب سيطرة الرياح الشمالية الباردة، حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تعود للارتفاع فتعود الى معدلاتها، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية مركزه جنوب تركيا مما يؤدي الى طقس ممطر.

ملاحظة: نحذر من خطر الانزلاقات بسبب تكون الجليد خلال الليل وساعات الصباح الاولى على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 1000 متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم على الساحل، غائم جزئيا فوق الجبال وفي الداخل مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. تبقى الأجواء الباردة خلال الليل وساعات الصباح الأولى فيتشكل الجليد على الطرقات، تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وبعض الثلوج الخفيفة على المرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية على ارتفاع 1200 مترإعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتبارا من الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1300 متر وما فوق. يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.

الإثنين: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تلامس معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل، يتحول خلال الليل الى غائم بسحب مرتفعة.

-الحرارة على الساحل من 7 إلى 18 درجة ، فوق الجبال من 10 إلى 11 درجة ، في الداخل من 1 إلى 11 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 15 و30 كلم/ساعة.

- الانقشاع: جيد على الساحل سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,08 ساعة غروب الشمس: 17,34 

 

