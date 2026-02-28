سلام: اتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة

أكّد رئيس الحكومة أن على جميع اللبنانيين تغليب مصلحة على أي اعتبار لتجنب أي مضاعفات لما يجري في المنطقة.

وأوضح أن الحكومة تقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية اللازمة لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، مشددًا على أن أجواء التوتر الحالية ليست جديدة، وأن واجبات الحكومة أن تكون جاهزة لكل طارئ.

وأشار سلام إلى أن الحكومة اتخذت منذ أشهر، الإجراءات الاستباقية لمواجهة احتمالات الحرب، مؤكدًا أنه لا داعي للهلع وناشد المواطنين بعدم تصديق الإشاعات.

وقال سلام: اتّصلت بعدد من الإخوان العرب لنعبّر عن تضامننا ولا يمكنني إلغاء احتمال التعرّض لسفارات أجنبيّة في لبنان لكنّنا اتّخذنا الإجراءات الأمنيّة المطلوبة.

كما أكد سلام أن مطار يعمل بشكل طبيعي وشركة تواصل نشاطها.

كما طمأن اللبنانيين بأن المواد الغذائية والأدوية والمحروقات متوفرة في الأسواق لفترة تكفي حاجات المواطنين لمدة لا تقل عن شهرين، داعيًا إلى عدم التهافت على مراكز الغذاء ومحطات المحروقات والصيدليات.

وأكد أن خطوط الإمداد البرية والبحرية والجوية مفتوحة، وتم توجيه الجهات المختصة لتفريغ البضائع في المرافق العامة لضمان وصولها بسرعة إلى الأسواق وتجديد المخزون بشكل دائم.

وحذر سلام من أي زيادة غير مبررة على الأسعار أو إخفاء أي سلعة وقال لن نتهاون في أي إجراء لمواجهة ذلك ومديرية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية والنيابات العامة كلها على استنفار لمنع استغلال الوضع الحالي وضبط المخالفات ومنع الاحتكار.



