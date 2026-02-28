سلام: اتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أن على جميع اللبنانيين تغليب مصلحة لبنان على أي اعتبار لتجنب أي مضاعفات لما يجري في المنطقة.
وأوضح أن الحكومة تقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية اللازمة لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، مشددًا على أن أجواء التوتر الحالية ليست جديدة، وأن واجبات الحكومة أن تكون جاهزة لكل طارئ.
وأشار سلام إلى أن الحكومة اتخذت منذ أشهر، الإجراءات الاستباقية لمواجهة احتمالات الحرب، مؤكدًا أنه لا داعي للهلع وناشد المواطنين بعدم تصديق الإشاعات.
كما طمأن اللبنانيين بأن المواد الغذائية والأدوية والمحروقات متوفرة في الأسواق لفترة تكفي حاجات المواطنين لمدة لا تقل عن شهرين، داعيًا إلى عدم التهافت على مراكز الغذاء ومحطات المحروقات والصيدليات.
وأكد أن خطوط الإمداد البرية والبحرية والجوية مفتوحة، وتم توجيه الجهات المختصة لتفريغ البضائع في المرافق العامة لضمان وصولها بسرعة إلى الأسواق وتجديد المخزون بشكل دائم.