تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام: اتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة

Lebanon 24
28-02-2026 | 06:53
A-
A+
سلام: اتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة
سلام: اتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أن على جميع اللبنانيين تغليب مصلحة لبنان على أي اعتبار لتجنب أي مضاعفات لما يجري في المنطقة.

وأوضح أن الحكومة تقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية اللازمة لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة، مشددًا على أن أجواء التوتر الحالية ليست جديدة، وأن واجبات الحكومة أن تكون جاهزة لكل طارئ.

وأشار سلام إلى أن الحكومة اتخذت منذ أشهر، الإجراءات الاستباقية لمواجهة احتمالات الحرب، مؤكدًا أنه لا داعي للهلع وناشد المواطنين بعدم تصديق الإشاعات.

وقال سلام: اتّصلت بعدد من الإخوان العرب لنعبّر عن تضامننا ولا يمكنني إلغاء احتمال التعرّض لسفارات أجنبيّة في لبنان لكنّنا اتّخذنا الإجراءات الأمنيّة المطلوبة.
 
كما أكد سلام أن مطار رفيق الحريري الدولي يعمل بشكل طبيعي وشركة طيران الشرق الأوسط تواصل نشاطها.
 

كما طمأن اللبنانيين بأن المواد الغذائية والأدوية والمحروقات متوفرة في الأسواق لفترة تكفي حاجات المواطنين لمدة لا تقل عن شهرين، داعيًا إلى عدم التهافت على مراكز الغذاء ومحطات المحروقات والصيدليات.

وأكد أن خطوط الإمداد البرية والبحرية والجوية مفتوحة، وتم توجيه الجهات المختصة لتفريغ البضائع في المرافق العامة لضمان وصولها بسرعة إلى الأسواق وتجديد المخزون بشكل دائم.

وحذر سلام من أي زيادة غير مبررة على الأسعار أو إخفاء أي سلعة وقال لن نتهاون في أي إجراء لمواجهة ذلك ومديرية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية والنيابات العامة كلها على استنفار لمنع استغلال الوضع الحالي وضبط المخالفات ومنع الاحتكار.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: نقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية المطلوبة لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات من "الخماسية" لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يبحث مع وزير خارجية فرنسا تداعيات أوضاع المنطقة على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يجري اتصالات بعد "ضربة إيران": لتجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة طيران الشرق الأوسط

رفيق الحريري الدولي

طيران الشرق الأوسط

مطار رفيق الحريري

الأجهزة الأمنية

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

نواف سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:41 | 2026-02-28
Lebanon24
09:17 | 2026-02-28
Lebanon24
09:05 | 2026-02-28
Lebanon24
08:56 | 2026-02-28
Lebanon24
08:55 | 2026-02-28
Lebanon24
08:53 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24