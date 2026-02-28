ميقاتي: استهداف أمن الدول العربية مرفوض ومُدان

إعتبر أن "الاعتداءات التي استهدفت أمن الشقيقة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية مرفوضة ومدانة".



وقال إن "الحرب لم تكن يوماً حلاً للنزاعات، والمطلوب العودة الى الحوار لوقف دوامة العنف".