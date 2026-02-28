تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ميقاتي: استهداف أمن الدول العربية مرفوض ومُدان

Lebanon 24
28-02-2026 | 07:41
ميقاتي: استهداف أمن الدول العربية مرفوض ومُدان
إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن "الاعتداءات التي استهدفت أمن الدول العربية الشقيقة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية مرفوضة ومدانة".

وقال ميقاتي إن "الحرب لم تكن يوماً حلاً للنزاعات، والمطلوب العودة الى الحوار لوقف دوامة العنف".
 
 
 
