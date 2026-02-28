تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
نقابة الدواجن تطمئن: الدجاج متوافر في الأسواق
Lebanon 24
28-02-2026
|
08:08
أصدرت
النقابة اللبنانية
للدواجن برئاسة
وليم بطرس
بياناً طمأنت فيه اللبنانيين إلى أن الدجاج ومصنّعاته متوافران بوفرة في السوق
اللبنانية
، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق.
وأكدت النقابة أن مزارع الدواجن تمتلك مخزوناً كبيراً من الدجاج، بما يتيح تلبية أي طلب إضافي في مختلف المناطق، مشددة على استمرار عمليات الإنتاج والتوزيع بشكل طبيعي.
