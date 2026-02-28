نقابة الدواجن تطمئن: الدجاج متوافر في الأسواق

أصدرت للدواجن برئاسة بياناً طمأنت فيه اللبنانيين إلى أن الدجاج ومصنّعاته متوافران بوفرة في السوق ، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق.



وأكدت النقابة أن مزارع الدواجن تمتلك مخزوناً كبيراً من الدجاج، بما يتيح تلبية أي طلب إضافي في مختلف المناطق، مشددة على استمرار عمليات الإنتاج والتوزيع بشكل طبيعي.

