مرفأ بيروت يرفع مستوى الجهوزية ويفتح أبوابه ٢٤/٢٤

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ أنه وبناء على توجيهات رئاسة ، ووزير الأشغال العامة والنقل السيد ، فتح أبواب المرفأ على مدار الساعة ٢٤/٢٤، وذلك لتسهيل وتسريع خروج البضائع، وذلك في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب أعلى درجات الجهوزية والمتابعة المسؤولة،



ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على استمرارية عمل المرفق الحيوي وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، لا سيما ما يتصل بالمواد الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني والأمن الصحي بما يعزز الاستقرار التمويني ويحفظ المصلحة العامة.

وتؤكد الإدارة أنها وضعت جميع أجهزتها الإدارية والفنية واللوجستية في حال جهوزية كاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان العمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن، وتدعو جميع المتعاملين والشركات المعنية إلى مواكبة هذا الإجراء بما يحقق الهدف المشترك في خدمة وحماية المواطنين.