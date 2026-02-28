الحريري يدين الاعتداء الإيراني على دول الخليج

دان ، في بيان، بأشد العبارات وأوضحها الاعتداء غير المقبول على عدد من دول ، حفظها الله قيادة وشعباً.



واعتبر أن هذا الاعتداء يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي، كما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول التي لطالما بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وعملت على تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.



وشدد على ان مصلحة واللبنانيين تقتضي الالتزام بسياسة واضحة تضع مصلحة لبنان أولاً، يكون عمادها رفض زج لبنان في أتون الحروب أو تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات والخلافات الإقليمية، بعد أن دفع اللبنانيون أثمانًا باهظة من أرواحهم وأرزاقهم واستقرارهم نتيجة حروب لم يجنوا منها سوى الدمار والويلات.



ودعا الجميع إلى موقف مسؤول والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها بما يضمن تحييد لبنان عملياً عن أي مواجهة عسكرية في ظل التصعيد الحالي.



