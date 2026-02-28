تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لا أزمة خبز...هذا ما أعلنه اتحاد نقابات الأفران والمخابز

Lebanon 24
28-02-2026 | 08:25
A-
A+
لا أزمة خبز...هذا ما أعلنه اتحاد نقابات الأفران والمخابز
لا أزمة خبز...هذا ما أعلنه اتحاد نقابات الأفران والمخابز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 طمأن رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور المواطنين إلى أن "لا أزمة خبز في لبنان، وأن وضع الرغيف مستقر، رغم الظروف والتطورات العسكرية القائمة في المنطقة".

وأكد سرور في بيان أن "مخزون القمح المتوافر حالياً يكفي لأكثر من شهرين، إضافة إلى بواخر قمح متعاقد عليها في طريقها إلى لبنان، ما يعزز الاطمئنان إلى استمرارية الإنتاج"، مشيرا الى "وجود خطة عمل مشتركة بين تجمع المطاحن ووزارة الاقتصاد والتجارة لتأمين مصادر إضافية ومتنوعة للقمح، بما يضمن استقرار السوق والحفاظ على الأمن الغذائي".

وجاء ذلك عقب اجتماع عُقد اليوم في وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير الدكتور عامر البساط، وحضور المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، ورئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، وعدد من رؤساء النقابات، حيث جرى التداول في شؤون القطاعات الإنتاجية وآليات تعزيز الجهوزية في المرحلة الراهنة.

وتم الاتفاق على اعتماد حالة متابعة دائمة ودقيقة لكافة مراحل سلسلة الإنتاج، من الاستيراد والطحن وصولاً إلى التوزيع، مع التشديد على مراقبة أي ممارسات احتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء، حفاظاً على جودة الرغيف وسعره ووزنه.

وأكد سرور أن "الأفران اللبنانية، كما في كل المراحل الصعبة التي مر بها الوطن، ستبقى ملتزمة بواجبها الوطني والمهني، وقد أثبتت خلال الحروب والأزمات السابقة قدرتها على الاستمرار في العمل حتى في أصعب الظروف".

ودعا المواطنين إلى "عدم التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات تفوق الحاجة الطبيعية، لأن ذلك يربك السوق دون مبرر"، مؤكداً أن "الإنتاج مستمر والتوزيع قائم على كامل الأراضي اللبنانية".

وختم البيان: "ن اتحاد نقابات الأفران والمخابز سيبقى على تواصل دائم مع الجهات المعنية لمواكبة المستجدات، واضعاً أمن الرغيف في صدارة أولوياته، بما يطمئن اللبنانيين ويحفظ الاستقرار". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز: تداعيات خطيرة لتوقف إصدار إقامات العمال السوريين وتجديدها
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الثلاثاء... إتّحاد نقابات الأفران والمخابز سيُعلن موقفه الرسميّ بشأن ملف إجازات العمل للعمال
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد الأفران: مشروع الإهراءات الجديد يعزز الأمن الغذائي الوطني في مواجهة الأزمات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سرور: الشراكة مع الدولة أساس تنظيم قطاع الأفران والمخابز
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاقتصاد

المدير العام

الدكتور محمد

اللبنانية

أبو حيدر

لبنان

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:41 | 2026-02-28
Lebanon24
11:40 | 2026-02-28
Lebanon24
10:34 | 2026-02-28
Lebanon24
10:30 | 2026-02-28
Lebanon24
10:05 | 2026-02-28
Lebanon24
09:45 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24