لا أزمة خبز...هذا ما أعلنه اتحاد نقابات الأفران والمخابز

طمأن رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور المواطنين إلى أن "لا أزمة خبز في ، وأن وضع الرغيف مستقر، رغم الظروف والتطورات العسكرية القائمة في المنطقة".

وأكد سرور في بيان أن "مخزون القمح المتوافر حالياً يكفي لأكثر من شهرين، إضافة إلى بواخر قمح متعاقد عليها في طريقها إلى لبنان، ما يعزز الاطمئنان إلى استمرارية الإنتاج"، مشيرا الى "وجود خطة عمل مشتركة بين تجمع المطاحن ووزارة الاقتصاد والتجارة لتأمين مصادر إضافية ومتنوعة للقمح، بما يضمن استقرار السوق والحفاظ على الأمن الغذائي".

وجاء ذلك عقب اجتماع عُقد اليوم في برئاسة الوزير الدكتور عامر البساط، وحضور للوزارة ، ورئيس تجمع المطاحن أحمد ، وعدد من رؤساء النقابات، حيث جرى التداول في شؤون القطاعات الإنتاجية وآليات تعزيز الجهوزية في المرحلة الراهنة.

وتم الاتفاق على اعتماد حالة متابعة دائمة ودقيقة لكافة مراحل سلسلة الإنتاج، من الاستيراد والطحن وصولاً إلى التوزيع، مع التشديد على مراقبة أي ممارسات احتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء، حفاظاً على جودة الرغيف وسعره ووزنه.

وأكد سرور أن "الأفران ، كما في كل المراحل الصعبة التي مر بها الوطن، ستبقى ملتزمة بواجبها الوطني والمهني، وقد أثبتت خلال الحروب والأزمات السابقة قدرتها على الاستمرار في العمل حتى في أصعب الظروف".

ودعا المواطنين إلى "عدم التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات تفوق الحاجة الطبيعية، لأن ذلك يربك السوق دون مبرر"، مؤكداً أن "الإنتاج مستمر والتوزيع قائم على كامل الأراضي اللبنانية".

وختم البيان: "ن اتحاد نقابات الأفران والمخابز سيبقى على تواصل دائم مع الجهات المعنية لمواكبة المستجدات، واضعاً أمن الرغيف في صدارة أولوياته، بما يطمئن اللبنانيين ويحفظ الاستقرار".