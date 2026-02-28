تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إجراءات للجمارك لاستمرار تأمين السلع الاستراتيجية في البلاد

Lebanon 24
28-02-2026 | 08:39
إجراءات للجمارك لاستمرار تأمين السلع الاستراتيجية في البلاد
اصدرت ادارة الجمارك البيان الآتي: 

"مواكبة للظروف الطارئة المستجدة، وفي سبيل استمرار تأمين السلع الاستراتيجية في البلاد، تدعو ادارة الجمارك جميع  التجار وممثليهم لأخذ العلم بالإجراءات التالية:

١- تفتح اليوم المكاتب الجمركية كافة أبوابها لإنجاز مراحل البيانات الجمركية التي سلكت المسار الاخضر والمصرح بها عن الأصناف التالية: 

مواد غذائية - أدوية - محروقات، وذلك من الساعة السادسة عشر لغاية الساعة التاسعة عشرة لضمان اخراجها من الحرم الجمركي في كافة الأقاليم الجمركية.

٢- يعتبر يوم الاحد الواقع فيه ٢٩/٢/٢٠٢٦ يوم عمل عاديا في المكاتب الجمركية كافة  لضمان إنجاز مراحل جميع أنواع  البيانات المصرح بها عن الأصناف المشار اليها أعلاه.
