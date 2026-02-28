إجراءات للجمارك لاستمرار تأمين السلع الاستراتيجية في البلاد

اصدرت ادارة البيان الآتي:



"مواكبة للظروف الطارئة المستجدة، وفي سبيل استمرار تأمين السلع الاستراتيجية في البلاد، تدعو ادارة الجمارك جميع التجار وممثليهم لأخذ بالإجراءات التالية:



١- تفتح اليوم المكاتب الجمركية كافة أبوابها لإنجاز مراحل البيانات الجمركية التي سلكت المسار الاخضر والمصرح بها عن الأصناف التالية:



مواد غذائية - أدوية - محروقات، وذلك من الساعة السادسة عشر لغاية الساعة التاسعة عشرة لضمان اخراجها من الجمركي في كافة الأقاليم الجمركية.



٢- يعتبر يوم الاحد الواقع فيه ٢٩/٢/٢٠٢٦ يوم عمل عاديا في المكاتب الجمركية كافة لضمان إنجاز مراحل جميع أنواع البيانات المصرح بها عن الأصناف المشار اليها أعلاه.

Advertisement