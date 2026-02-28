تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع تنسيقي في الداخلية لمتابعة التطورات الأخيرة

Lebanon 24
28-02-2026 | 08:41
A-
A+
اجتماع تنسيقي في الداخلية لمتابعة التطورات الأخيرة
اجتماع تنسيقي في الداخلية لمتابعة التطورات الأخيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا تنسيقيا في الوزارة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المحافظين، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، ورئيس وحدة الكوارث في السرايا الحكومية زاهي شاهين.

وخلال الاجتماع، جرى البحث في الوضع العام في البلاد والتحديات الأمنية والإدارية، في ظل الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة في المنطقة.

واطلع الوزير الحجار المجتمعين على مجريات الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، برئاسة الرئيس نواف سلام، كما تم التطرق إلى آليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية، وسبل رفع مستوى الجهوزية، تحسّباً لأي طارئ.

وأكد الوزير الحجار أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الأمنية والإدارية، لافتا إلى متابعة الوزارة الوضع القائم بدقة واعتماد مقاربة استباقية بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل عند الضرورة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بما يكفل حماية المواطنين، والحفاظ على الأمن والاستقرار العام.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية أحمد الحجار يعقد اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بحضور المعنيين لمواكبة التطورات الأخيرة في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات البرية للجيش الإيراني خلال اجتماع تنسيقي مع الحرس الثوري: سندافع عن إيران حتى الموت
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أجريت مكالمة مثمرة للغاية مع عمدة مينيابوليس حول التطورات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الانتقالي الجنوبي: قرار حل المجلس جاء على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام للأمن

قوى الأمن الداخلي

الشؤون الاجتماعية

الأجهزة الأمنية

وزير الداخلية

المدير العام

نواف سلام

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:41 | 2026-02-28
Lebanon24
11:40 | 2026-02-28
Lebanon24
10:34 | 2026-02-28
Lebanon24
10:30 | 2026-02-28
Lebanon24
10:05 | 2026-02-28
Lebanon24
09:45 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24