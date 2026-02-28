اجتماع تنسيقي في الداخلية لمتابعة التطورات الأخيرة

عقد والبلديات أحمد اجتماعا تنسيقيا في الوزارة، بحضور وزيرة حنين السيد، المحافظين، لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، العام اللواء حسن ، المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، ورئيس وحدة في السرايا الحكومية زاهي .

وخلال الاجتماع، جرى البحث في الوضع العام في البلاد والتحديات الأمنية والإدارية، في ظل الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة في المنطقة.

واطلع الوزير الحجار المجتمعين على مجريات الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، برئاسة الرئيس ، كما تم التطرق إلى آليات التنسيق بين مختلف والإدارات المعنية، وسبل رفع مستوى الجهوزية، تحسّباً لأي طارئ.

وأكد الوزير الحجار أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الأمنية والإدارية، لافتا إلى متابعة الوزارة الوضع القائم بدقة واعتماد مقاربة استباقية بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التدخل عند الضرورة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بما يكفل حماية المواطنين، والحفاظ على الأمن والاستقرار العام.