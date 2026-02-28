تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عن توافر البنزين في لبنان.. هذا ما قد يحصل غدًا

Lebanon 24
28-02-2026 | 08:47
عن توافر البنزين في لبنان.. هذا ما قد يحصل غدًا
عقد وزير الاقتصاد عامر البساط مؤتمراً في ظل التطورات الإقليمية والضربات الإسرائيلية على إيران، وما رافقها من حال هلع في لبنان دفع مواطنين إلى التوجه نحو المتاجر ومحطات البنزين.

وأعلن البساط أنه في ملف الطحين تبيّن وجود "46 ألف طن" من القمح في لبنان، إضافة إلى باخرتين ستصلان خلال أيام.
 
وأكد أن التنسيق متواصل بين المطاحن والأفران، وأن لديهم مخزوناً كافياً من الطحين، مشيراً إلى أن المطاحن ستعوّض أي نقص محتمل.

وفي قطاع المحروقات، قال إن من الممكن أن نشهد نقصا في مخزون بعض المحطات، لكن البنزين متوافر في مختلف المناطق، لافتاً إلى وجود "108 ملايين ليتر" من البنزين تكفي نحو "15 يوماً"، إضافة إلى "115 مليون ليتر" من الديزل، مع استمرار وصول البواخر إلى لبنان. وطلب من المواطنين في حال وجود نقص في أي محطة التوجه إلى محطة أخرى، فالمادة متوافرة.

وأشار إلى أن كميات المازوت المتوافرة تكفي لتوليد الكهرباء، وأن هناك أيضاً مخزوناً كافياً لتشغيل محطات الاتصالات والإنترنت.

وشدد على أن المخزون "مؤمّن" وأن الهدف منع أي أزمة مع تفهّم قلق المواطنين، محذراً في المقابل من رفع الأسعار، ومؤكداً أن الرقابة مستمرة وأن الوزارة ستكون "بالمرصاد لأي مستغل للأوضاع".
