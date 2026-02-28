عن توافر البنزين في لبنان.. هذا ما قد يحصل غدًا

عقد مؤتمراً في ظل والضربات على ، وما رافقها من حال هلع في دفع مواطنين إلى التوجه نحو المتاجر ومحطات البنزين.



وأعلن البساط أنه في ملف الطحين تبيّن وجود "46 ألف طن" من القمح في لبنان، إضافة إلى باخرتين ستصلان خلال أيام.

وأكد أن التنسيق متواصل بين المطاحن والأفران، وأن لديهم مخزوناً كافياً من الطحين، مشيراً إلى أن المطاحن ستعوّض أي نقص محتمل.



وفي قطاع المحروقات، قال إن من الممكن أن نشهد نقصا في مخزون بعض ، لكن البنزين متوافر في مختلف المناطق، لافتاً إلى وجود "108 ملايين ليتر" من البنزين تكفي نحو "15 يوماً"، إضافة إلى "115 مليون ليتر" من الديزل، مع استمرار وصول البواخر إلى لبنان. وطلب من المواطنين في حال وجود نقص في أي محطة التوجه إلى محطة أخرى، فالمادة متوافرة.



وأشار إلى أن كميات المازوت المتوافرة تكفي لتوليد الكهرباء، وأن هناك أيضاً مخزوناً كافياً لتشغيل محطات الاتصالات والإنترنت.



وشدد على أن المخزون "مؤمّن" وأن الهدف منع أي أزمة مع تفهّم قلق المواطنين، محذراً في المقابل من رفع الأسعار، ومؤكداً أن الرقابة مستمرة وأن الوزارة ستكون "بالمرصاد لأي مستغل للأوضاع".