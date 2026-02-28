بهاء الحريري: ‏إيران لا تدافع عن نفسها بل تهاجم العرب

كتب على منصة "اكس":" ‏ما تقوم به اليوم ليس "رداً" بل عدوانٌ صريح على في والشرق الأوسط.

‏أن تستبيح أمن العواصم العربية وتستهدف استقرار شعوبنا بذريعة صراعها مع و ، هو سلوك عدائي يكشف حقيقتها كقوةٍ تتغذّى على الفوضى وتتمدّد عبر إشعال الحرائق في الجغرافيا العربية.

‏إيران لا تدافع عن نفسها... بل تهاجم العرب وتستخدم أراضيهم كمسارح لصراعاتها، ضاربةً عرض الحائط بسيادة الدول وحقوق الشعوب.

‏نرفض هذا العدوان بشكلٍ قاطع، ونؤكد أن استهداف الدول العربية لن يُفسَّر بعد اليوم كرسائل سياسية، بل كعملٍ عدائي مباشر يستوجب موقفاً عربياً حازماً.

‏من يعتدي على أمن العرب... يضع نفسه في مواجهه كل العرب" .