بهاء الحريري: ‏إيران لا تدافع عن نفسها بل تهاجم العرب

كتب بهاء الحريري على منصة "اكس":" ما تقوم به إيران اليوم ليس "رداً" بل عدوانٌ صريح على الدول العربية في الخليج العربي والشرق الأوسط.
أن تستبيح طهران أمن العواصم العربية وتستهدف استقرار شعوبنا بذريعة صراعها مع الولايات المتحدة و إسرائيل، هو سلوك عدائي يكشف حقيقتها كقوةٍ تتغذّى على الفوضى وتتمدّد عبر إشعال الحرائق في الجغرافيا العربية.
إيران لا تدافع عن نفسها... بل تهاجم العرب وتستخدم أراضيهم كمسارح لصراعاتها، ضاربةً عرض الحائط بسيادة الدول وحقوق الشعوب.
نرفض هذا العدوان بشكلٍ قاطع، ونؤكد أن استهداف الدول العربية لن يُفسَّر بعد اليوم كرسائل سياسية، بل كعملٍ عدائي مباشر يستوجب موقفاً عربياً حازماً.
من يعتدي على أمن العرب... يضع نفسه في مواجهه كل العرب" .