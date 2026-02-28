رسالة تهديد من الجيش الإسرائيلي لحزب الله!

🔸مع بدء عملية #زئير_الأسد تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة على طول الجبهة الشمالية، بقوات عسكرية كبيرة معززة تضمن حماية مواطنينا أولاً ودائمًا.
🔸فلمن يراقب من خلف الحدود نحن نضع في حساباتنا احتمال انخراط حزب الله في هذا القتال، ورسالتنا هنا واضحة: إذا ارتكبتم هذا الخطأ الفادح،… pic.twitter.com/J8Rd4P7fZM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2026
🔸مع بدء عملية #زئير_الأسد تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة على طول الجبهة الشمالية، بقوات عسكرية كبيرة معززة تضمن حماية مواطنينا أولاً ودائمًا.
🔸فلمن يراقب من خلف الحدود نحن نضع في حساباتنا احتمال انخراط حزب الله في هذا القتال، ورسالتنا هنا واضحة: إذا ارتكبتم هذا الخطأ الفادح،… pic.twitter.com/J8Rd4P7fZM