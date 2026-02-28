وزير الصحة: مخزون الأدوية الأساسية والمزمنة يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر

عقد العامة الدكتور ركان اجتماعاً طارئاً وموسعاً في مقر الوزارة، ضمّ ممثلين عن نقابة مستوردي الأدوية، تجمع مصانع الأدوية في ، ونقابة الصيادلة، وذلك لمواكبة التطورات الراهنة في المنطقة وتأمين الاستقرار الصحي.

وأكدت الوزارة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية الأساسية والمزمنة (المستوردة والمصنعة محلياً) يغطي احتياجات السوق اللبناني للفترة المقبلة بشكل آمن لأكثر من ثلاثة أشهر.

كما تؤكد الوزارة أن عمل خطوط الإنتاج المحلية وتدفق الشحنات الخارجية مازال مستمرا" بشكل طبيعي ومنتظم، مع تنسيق كامل بين الوزارات والجهات المعنية" .