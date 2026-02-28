توقيف صاحب توك توك لمحاولته دهس شرطي بلدية في طرابلس

أوقفت دورية من شرطة بلدية سائق بعد محاولته دهس عنصر من الشرطة في مقابل ، حيث جرى اقتياده للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

