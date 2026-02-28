تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هل من أزمة دواء في لبنان؟ بيانٌ يهمّ المواطنين

Lebanon 24
28-02-2026 | 11:40
هل من أزمة دواء في لبنان؟ بيانٌ يهمّ المواطنين
هل من أزمة دواء في لبنان؟ بيانٌ يهمّ المواطنين photos 0
عقد وفد من نقابة مصانع الأدوية في لبنان، اجتماعاً طارئاً، في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بدعوة من وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين، لعرض واقع مخزون الدواء المحلي وسير عمل مصانع الأدوية اللبنانية.


وبحسب بيان، نوهت النقابة بالتدابير السريعة التي اتخذها وزير الصحة وجهوده الاستباقية في مقاربة الأزمة، وما أبداه من وعي ومسؤولية في اتخاذ الإجراءات الملائمة.


وطمأنت جميع اللبنانيين إلى أن "مصانع الأدوية في لبنان تمتلك مخزوناً كافياً من الأدوية الجاهزة يغطي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى توافر المواد الأولية اللازمة للتصنيع لفترة تتراوح بين ثمانية واثني عشر شهراً. أما بالنسبة لمصانع الأمصال، التي لم تتخلّف يوماً عن تلبية حاجات المستشفيات، فهي تمتلك مخزوناً يغطي ما يقارب ستة أشهر" .


وأكدت أن التنسيق سيكون كاملاً لتأمين مادة المازوت للمصانع بما يضمن استمرار عملها بشكل طبيعي، إضافة إلى تأمين البنزين لضمان إيصال الأدوية إلى المراكز المعنية من دون انقطاع.


ودعت النقابة المواطنين على الأراضي اللبنانية إلى "عدم اللجوء إلى تخزين الأدوية، إذ لا يوجد أي مبرر لذلك، في ظل توافر المخزون الكافي" .


وختمت النقابة مؤكدة أن "مصانع الأدوية اللبنانية، كما عهدتموها في مختلف الأزمات السابقة، ستكون على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ قد يشهده الوطن".
