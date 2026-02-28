تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن أسعار الذهب.. إلى أين ستصل إذا اشتعلت المنطقة؟

Lebanon 24
28-02-2026 | 11:39
A-
A+
عن أسعار الذهب.. إلى أين ستصل إذا اشتعلت المنطقة؟
عن أسعار الذهب.. إلى أين ستصل إذا اشتعلت المنطقة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مصدر اقتصادي متابع للأسواق، في حديثٍ لـ"لبنان24"، إن ضربة الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أعادت تسعير المخاطر الجيوسياسية بسرعة داخل أسواق المعادن، مرجّحًا أن يفتتح الذهب الاثنين على تذبذب حاد وربما "فجوة" سعرية إذا استمرت العناوين التصعيدية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات السوق، أغلق الذهب قرب 5277.9 دولارًا للأونصة مع نطاق يومي لافت، ما يعكس عودة الطلب على الملاذات الآمنة بالتوازي مع القلق من اتساع رقعة الردود الإقليمية.

المصدر ربط الاتجاه الأولي لافتتاح الاثنين بمسارين خبرّيين متلازمين، الأول حجم الرد الإيراني وإشارات توسع الاستهداف، والثاني سرعة انتقال القلق إلى ملفات الطاقة والممرات، معتبرًا أن أي تطور يزيد احتمالات "التمدد الإقليمي" سيدعم الذهب فورًا حتى لو حاول الدولار أو العوائد كبح الاندفاعة.

فنيًا، حدّد المصدر منطقتين سماهما "مفاتيح الانفجار أو الانهيار" مع الافتتاح، الأولى صعودًا عند 5300 دولار وما فوق، إذ إن الثبات فوقها يعزز سيناريو تسارع الشراء باتجاه 5350 ثم 5450 وصولًا إلى إعادة اختبار مناطق أعلى ضمن نطاق العام.
أما الثانية هبوطًا فتتمثل في كسر 5200 دولار، لأن فقدان هذا الحاجز بنظر المصدر يعني تراجع علاوة الخطر وبدء تصحيح أعمق نحو 5150 ثم 5100، مع اعتبار 4985 إلى 5050 منطقة دعم حساسة إذا اتسعت موجة جني الأرباح.

وختم المصدر بأن الأسواق ستتعامل مع افتتاح الاثنين كاختبار "عناوين" أكثر منه اختبار بيانات، لافتًا إلى أن الساعات الأولى قد تُحسم على وقع أي مؤشرات تهدئة أو، على العكس، أي إشارات لتوسّع الردود أو امتداد الضغط إلى المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: إلى أين ستصل أسعار الذهب؟ أهم البنوك العالمية تتوقع السيناريوهات الكبيرة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الذهب ستصل إلى 6200 دولار في الأشهر المقبلة!
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم قياسيّ في الـ2026... إلى أين ستصل أسعار الذهب؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض الذهب بمقدار 1% ليصل سعره إلى 4922 دولارا للأونصة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 20:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

الإيراني

إسرائيل

المعادن

إلى أين

لبنان24

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:48 | 2026-02-28
Lebanon24
13:36 | 2026-02-28
Lebanon24
13:05 | 2026-02-28
Lebanon24
12:16 | 2026-02-28
Lebanon24
11:40 | 2026-02-28
Lebanon24
10:34 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24