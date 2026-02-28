تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
مطر: حمى الله خليجنا العربي
Lebanon 24
28-02-2026
|
13:05
استنكرَ النائب
إيهاب مطر
الاستهداف
الإيراني
الذي طالَ عدداً من دول
الخليج العربي
، مؤكداً أنه لا يمكن القبول أبداً بتلك الاعتداءات.
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال مطر: "
لا يمكن القبول أبدا بالغارات والاعتداءات
الإيرانية
بحق كل
دول الخليج
العربي، التي سبق أن أعلنت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها لاستهداف
إيران
، من منطلق الأخوة والحرص على الإستقرار الإقليمي ما أمكن، لكن نظام
طهران
اختار على ما يبدو الرد الأعمى ضد الكل، معرضا أرواح وممتلكات ومصالح أخواننا الخليجيين لخطر كبير. الله يحمي خليجنا العربي ويحفظ سلامه واستقراره".
دوي صافرات الإنذار قرب لبنان.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
دوي صافرات الإنذار قرب لبنان.. ماذا يحدث؟
13:48 | 2026-02-28
28/02/2026 01:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
توجيهات من وزير الداخلية.. هذا ما طلبه
Lebanon 24
توجيهات من وزير الداخلية.. هذا ما طلبه
13:36 | 2026-02-28
28/02/2026 01:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية تصلُ إلى عون.. إليكم ما تبلغه بشأن إسرائيل
Lebanon 24
رسالة أميركية تصلُ إلى عون.. إليكم ما تبلغه بشأن إسرائيل
12:16 | 2026-02-28
28/02/2026 12:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من أزمة دواء في لبنان؟ بيانٌ يهمّ المواطنين
Lebanon 24
هل من أزمة دواء في لبنان؟ بيانٌ يهمّ المواطنين
11:40 | 2026-02-28
28/02/2026 11:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أسعار الذهب.. إلى أين ستصل إذا اشتعلت المنطقة؟
Lebanon 24
عن أسعار الذهب.. إلى أين ستصل إذا اشتعلت المنطقة؟
11:39 | 2026-02-28
28/02/2026 11:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
