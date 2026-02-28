توجيهات من وزير الداخلية.. هذا ما طلبه

أعطى والبلديات توجيهاته إلى والمحافظين كافة، كلٌّ ضمن نطاقه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة ، بما يسهّل نقل البضائع الأساسية الواردة إلى مرفأ وتوزيعها على مختلف المناطق.



ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار خطة شاملة ومنسّقة مع الجهات المعنية، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق المصلحة العامة، ومنع أي عوائق لوجستية قد تؤثر على توافر السلع الأساسية في الأسواق.