تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
8
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
1
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
دوي صافرات الإنذار قرب لبنان.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
28-02-2026
|
13:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت تقارير إسرائيلية، مساء السبت، إن صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة مسكاف عام المحاذية للحدود مع
لبنان
.
وذكرت التقارير أنَّ "الإنذارات دوت جراء تسلل طائرة إنقضاضية"، من دون تحديد مصدر انطلاقها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفعيل صافرات الإنذار في البحر الميت تحسبا لوصول مُسيّرات إيرانية
Lebanon 24
تفعيل صافرات الإنذار في البحر الميت تحسبا لوصول مُسيّرات إيرانية
28/02/2026 22:58:14
28/02/2026 22:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في نهاريا وحيفا وعكا وعدد من المناطق في شمال اسرائيل
Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في نهاريا وحيفا وعكا وعدد من المناطق في شمال اسرائيل
28/02/2026 22:58:14
28/02/2026 22:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل خشية عملية تسلل
Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل خشية عملية تسلل
28/02/2026 22:58:14
28/02/2026 22:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في مناطق البحر الميت بسبب "التخوف من زلزال"
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في مناطق البحر الميت بسبب "التخوف من زلزال"
28/02/2026 22:58:14
28/02/2026 22:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل
سكاف
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ضربة إيران.. إيجارات "شقق لبنان" ترتفع
Lebanon 24
وسط ضربة إيران.. إيجارات "شقق لبنان" ترتفع
15:25 | 2026-02-28
28/02/2026 03:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"عرض عسكري" خلال برنامج "أكرم من مين".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"عرض عسكري" خلال برنامج "أكرم من مين".. شاهدوا الفيديو
15:14 | 2026-02-28
28/02/2026 03:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟
Lebanon 24
هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟
14:43 | 2026-02-28
28/02/2026 02:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات لعون مع قادة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات على دولكم
Lebanon 24
اتصالات لعون مع قادة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات على دولكم
14:22 | 2026-02-28
28/02/2026 02:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
09:38 | 2026-02-28
28/02/2026 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:28 | 2026-02-28
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:25 | 2026-02-28
وسط ضربة إيران.. إيجارات "شقق لبنان" ترتفع
15:14 | 2026-02-28
"عرض عسكري" خلال برنامج "أكرم من مين".. شاهدوا الفيديو
14:43 | 2026-02-28
هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟
14:22 | 2026-02-28
اتصالات لعون مع قادة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات على دولكم
14:12 | 2026-02-28
وسط حرب إيران.. اتصالات دولية بشأن لبنان وهذا مضمونها
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 22:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 22:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 22:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24