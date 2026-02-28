تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
8
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
1
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وسط حرب إيران.. اتصالات دولية بشأن لبنان وهذا مضمونها
Lebanon 24
28-02-2026
|
14:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، إنَّ الموفد السعوديّ الأمير يزيد بن فرحان، أجرى اتصالات بالقيادات
اللبنانية
وأعضاء اللجنة الخماسية لتجنيب
لبنان
التورّط في أي نزاع إقليميّ.
وذكرت المعلومات أن
المجتمع الدولي
أبدى شعوره بالارتياح من صرامة رئيس الجمهورية
جوزاف عون
ورئيس الحكومة نواف سلام في تجنيب لبنان الحرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفوكس نيوز: الاتصالات مستمرة بشأن إيران
Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفوكس نيوز: الاتصالات مستمرة بشأن إيران
28/02/2026 22:58:21
28/02/2026 22:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات من "الخماسية" لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية
Lebanon 24
اتصالات من "الخماسية" لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية
28/02/2026 22:58:21
28/02/2026 22:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يجري اتصالات بعد "ضربة إيران": لتجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية
Lebanon 24
عون يجري اتصالات بعد "ضربة إيران": لتجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية
28/02/2026 22:58:21
28/02/2026 22:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران
28/02/2026 22:58:21
28/02/2026 22:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
أعضاء اللجنة
جوزاف عون
اللبنانية
الجمهوري
جمهورية
السعود
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ضربة إيران.. إيجارات "شقق لبنان" ترتفع
Lebanon 24
وسط ضربة إيران.. إيجارات "شقق لبنان" ترتفع
15:25 | 2026-02-28
28/02/2026 03:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"عرض عسكري" خلال برنامج "أكرم من مين".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"عرض عسكري" خلال برنامج "أكرم من مين".. شاهدوا الفيديو
15:14 | 2026-02-28
28/02/2026 03:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟
Lebanon 24
هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟
14:43 | 2026-02-28
28/02/2026 02:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات لعون مع قادة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات على دولكم
Lebanon 24
اتصالات لعون مع قادة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات على دولكم
14:22 | 2026-02-28
28/02/2026 02:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
09:38 | 2026-02-28
28/02/2026 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:28 | 2026-02-28
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:25 | 2026-02-28
وسط ضربة إيران.. إيجارات "شقق لبنان" ترتفع
15:14 | 2026-02-28
"عرض عسكري" خلال برنامج "أكرم من مين".. شاهدوا الفيديو
14:43 | 2026-02-28
هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟
14:22 | 2026-02-28
اتصالات لعون مع قادة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات على دولكم
13:48 | 2026-02-28
دوي صافرات الإنذار قرب لبنان.. ماذا يحدث؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 22:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 22:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 22:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24