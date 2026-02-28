اتصالات لعون مع قادة السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات على دولكم

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اتصالات مع عدد من قادة التي استهدفها القصف، معرباً عن استنكار رئيساً وشعباً للاعتداءات التي استهدفت سيادة دولهم واستقرارها وأمنها.

وأكد خلال اتصالاته على التضامن مع الدول الشقيقة المستهدفة ومع شعوبها.

وشملت الاتصالات كل من: ولي السعودي بن عبد العزيز، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس دولة العربية المتحدة الشيخ زايد آل ، ملك البحرين حمد بن عيسى آل .

