لبنان
هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-02-2026
|
14:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
رجحت مصادر معنية أن "يتم تأجيل
مؤتمر دعم الجيش
وقوى الأمن" الذي كان مقرراً في الخامس من الشهر الحالي في
فرنسا
بسبب التطورات في المنطقة.
وقال المصدر إن "غالبية الجهات المدعوة باتت في جو تعذر المشاركة في المؤتمر مما قد يؤدي الى اتخاذ فرنسا قرار
تأجيل المؤتمر
الى أمد
غير معروف
بالتفاهم مع
السلطات اللبنانية
".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
