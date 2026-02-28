تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-02-2026 | 14:43
A-
A+
هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟
هل سيتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رجحت مصادر معنية أن "يتم تأجيل مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن" الذي كان مقرراً في الخامس من الشهر الحالي في فرنسا بسبب التطورات في المنطقة.
 
 
وقال المصدر إن "غالبية الجهات المدعوة باتت في جو تعذر المشاركة في المؤتمر مما قد يؤدي الى اتخاذ فرنسا قرار تأجيل المؤتمر الى أمد غير معروف بالتفاهم مع السلطات اللبنانية".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
زخم باريس وعودة الخماسية: هل يربح لبنان "معركة الوقت" قبل مؤتمر دعم الجيش؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم دبلوماسي للبنان وملفات زيارة لودريان بين "الفجوة المالية "ومؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـLBCI: الجيش عرض خطته في الجلسة الاولى من الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم القوى المسلحة المنعقد في القاهرة وبعدها سيتم الاستماع لخطة قوى الامن
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: يجب توضيح كيفية عمل نظام المراقبة في أوكرانيا وكيف سيتم دعم وتمويل الجيش
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

السلطات اللبنانية

مؤتمر دعم الجيش

تأجيل المؤتمر

غير معروف

اللبنانية

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-02-28
Lebanon24
15:25 | 2026-02-28
Lebanon24
15:14 | 2026-02-28
Lebanon24
14:22 | 2026-02-28
Lebanon24
14:12 | 2026-02-28
Lebanon24
13:48 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24