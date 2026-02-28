وسط ضربة إيران.. إيجارات "شقق لبنان" ترتفع

عُلم أنّ سكاناً من انتقلوا مباشرة إلى العاصمة وضواحيها تفادياً لأي توترات قد تنشبُ جنوباً في ظلّ الحرب الدائرة بين من جهة، وأميركا وإسرائيل من جهةٍ أخرى.



في الوقت نفسه، سعى مواطنون جنوبيون إلى الاتصال بتجار شقق في مناطق مختلفة لاستئجار منازل بأسرع وقتٍ ممكن من أجل الانتقال إليها فور حصول أيّ طارئ.



وأفاد مواطنون " " بأن أسعار الشقق التي تم العثور عليها تراوحت بين 200 و 500 دولار شهرياً، في حين طُلب أيضاً دفع إيجارات لبضعة أشهر مُسبقاً.