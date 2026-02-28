تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
وسط ضربة إيران.. إيجارات "شقق لبنان" ترتفع
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-02-2026
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُلم أنّ سكاناً من
جنوب لبنان
انتقلوا مباشرة إلى العاصمة
بيروت
وضواحيها تفادياً لأي توترات قد تنشبُ جنوباً في ظلّ الحرب الدائرة بين
إيران
من جهة، وأميركا وإسرائيل من جهةٍ أخرى.
في الوقت نفسه، سعى مواطنون جنوبيون إلى الاتصال بتجار شقق في مناطق مختلفة لاستئجار منازل بأسرع وقتٍ ممكن من أجل الانتقال إليها فور حصول أيّ طارئ.
وأفاد مواطنون
"
لبنان24
"
بأن أسعار الشقق التي تم العثور عليها تراوحت بين 200 و 500 دولار شهرياً، في حين طُلب أيضاً دفع إيجارات لبضعة أشهر مُسبقاً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"
