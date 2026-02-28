تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
28-02-2026
|
15:28
photos
أعلنت
شركة طيران الشرق الأوسط
، في بيان، أنه بسبب إغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة:
- سيتم تسيير رحلة اضافية الى
اسطنبول
يوم الاحد في 1 آذار 2026 تحت رقم ME1265 والتي تقلع من
بيروت
في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهراً
- إلغاء رحلة العودة جدة – بيروت (الليلية) المجدولة بتاريخ 1 آذار 2026 تحت رقم ME369 واعادة توجيه الركاب الى الرحلة النظامية ME365 التي ستقلع يوم الأثنين الواقع في 2 آذار عند الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت
المملكة العربية السعودية
- إلغاء بعض رحلاتها ليوم 1 آذار 2026 وفقاً للجدول المرفق.
