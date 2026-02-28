بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه

أعلنت ، في بيان، أنه بسبب إغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة:





- سيتم تسيير رحلة اضافية الى يوم الاحد في 1 آذار 2026 تحت رقم ME1265 والتي تقلع من في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهراً





- إلغاء رحلة العودة جدة – بيروت (الليلية) المجدولة بتاريخ 1 آذار 2026 تحت رقم ME369 واعادة توجيه الركاب الى الرحلة النظامية ME365 التي ستقلع يوم الأثنين الواقع في 2 آذار عند الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت





- إلغاء بعض رحلاتها ليوم 1 آذار 2026 وفقاً للجدول المرفق.