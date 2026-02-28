تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
28-02-2026 | 15:28
بيان من الميدل إيست.. هذا ما جاء فيه
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، في بيان، أنه بسبب إغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة:
 

- سيتم تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول يوم الاحد في 1 آذار 2026 تحت رقم ME1265 والتي تقلع من بيروت في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهراً


- إلغاء رحلة العودة جدة – بيروت (الليلية) المجدولة بتاريخ 1 آذار 2026 تحت رقم ME369 واعادة توجيه الركاب الى الرحلة النظامية ME365  التي ستقلع يوم الأثنين الواقع في 2 آذار عند الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية


- إلغاء بعض رحلاتها ليوم 1 آذار 2026 وفقاً للجدول المرفق.
 
 
 
