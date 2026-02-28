تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
صواريخ في الجو.. انفجارات قوية في جنوب لبنان
Lebanon 24
28-02-2026
|
16:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مواطنون عن سماع دويّ انفجارات في أجواء صور -
جنوب لبنان
جراء صواريخ اعتراضية إسرائيلية.
وذكرت المعلومات أنّ الصواريخ
الإسرائيلية
اعترضت صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الداخل الفلسطيني المُحتل، ما أسفر عن دوي انفجارات كبيرة.
