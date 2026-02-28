صواريخ في الجو.. انفجارات قوية في جنوب لبنان

أفاد مواطنون عن سماع دويّ انفجارات في أجواء صور - جراء صواريخ اعتراضية إسرائيلية.

وذكرت المعلومات أنّ الصواريخ اعترضت صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الداخل الفلسطيني المُحتل، ما أسفر عن دوي انفجارات كبيرة.



