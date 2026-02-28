تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتصالات رسمية لبنانية لتجنب الانزلاق إلى الحرب.. عون: المرحلة تقتضي من الجميع التزاماً كاملاً بالمسؤولية الوطنية

Lebanon 24
28-02-2026 | 22:34
A-
A+
اتصالات رسمية لبنانية لتجنب الانزلاق إلى الحرب.. عون: المرحلة تقتضي من الجميع التزاماً كاملاً بالمسؤولية الوطنية
اتصالات رسمية لبنانية لتجنب الانزلاق إلى الحرب.. عون: المرحلة تقتضي من الجميع التزاماً كاملاً بالمسؤولية الوطنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كثّف لبنان اتصالاته الدبلوماسية والداخلية، في مساعٍ لتحييد لبنان عن تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، وسط مخاوف مرتفعة، برز أحد معالمها من إجراء اتخذته الولايات المتحدة، وحثت فيه مواطنيها على مغادرة لبنان وعدم السفر إليه، بينما أعلن الرئيس جوزيف عون، أنه تلقى عبر السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، رسالة من إدارته تؤكد أن الجانب الإسرائيلي ليس في وارد القيام بأي تصعيد ضد لبنان، ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية.

وأوردت السفارة الأميركية في بيروت في منشور على منصة "إكس": "تحثّ وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان فوراً ما دامت الخيارات التجارية متاحة، كما نحثّ المواطنين الأميركيين على عدم السفر إلى لبنان".

وعاود الجيش الاسرائيلي الذي شن سلسلة غارات عنيفة من الجنوب الى البقاع فجر امس التهديد بانه "يضع في حساباته احتمال انخراط حزب الله في القتال ورسالتنا هنا واضحة إذا ارتكبتم هذا الخطأ الفادح فسيكون ردنا قويًا".

 في المقابل، استنفرت الدولة اللبنانية وأجرى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وزير الأشغال فايز رسامني والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

 كما كان تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وذلك في إطار متابعة التطورات المتسارعة في المنطقة وتداعياتها المحتملة.

وقد شدد رئيس الجمهورية  على "ضرورة التحلي بأعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين مختلف السلطات الدستورية والأجهزة المعنية، لحماية لبنان". مؤكداً "أن المرحلة الدقيقة الراهنة تقتضي من الجميع التزاماً كاملاً بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني دون سواهما، على أي اعتبار آخر".

كما أكد "أن تجنيب لبنان كوارث وأهوال الصراعات الخارجية، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة"، داعياً إلى "توحيد الجهود وتعزيز التضامن الداخلي لمواجهة التحديات المحدقة ، ومنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه. مشدداً على أن الدولة بمؤسساتها كافة ستبقى الضامن الأول للأمن والاستقرار وحماية المواطنين كافة والأرض كاملة".

واعلن رئيس الحكومة نواف سلام انه "أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، أعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب. وأكرر أننا لن نقبل أن يُدخل احد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها".

وأجرى سلام اتصالات مع المسؤولين في كلٍّ من قطر والبحرين والأردن والإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية، "لتأكيد تضامن لبنان مع دولهم مستنكراً ما تواجهه منذ الصباح من اعتداءات تمسّ سيادتها".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: التزامنا بالانماء المتوازن راسخ باعتباره مسؤولية وطنية واولوية عملية
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مسؤولياتنا مشتركة للعمل معا من اجل الإرتقاء بالحماية الصحية بما يليق بجميع اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: لبنان بحاجة إلى التضامن الوطني والالتزام بالمسؤولية
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: يؤكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01
Lebanon24
04:55 | 2026-03-01
Lebanon24
04:49 | 2026-03-01
Lebanon24
04:46 | 2026-03-01
Lebanon24
04:45 | 2026-03-01
Lebanon24
04:41 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24