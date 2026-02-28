تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجيش والقوى الامنية باشروا تدابير مشددة واجراءات احترازية في محيط السفارات

Lebanon 24
28-02-2026 | 22:49
الجيش والقوى الامنية باشروا تدابير مشددة واجراءات احترازية في محيط السفارات
باشر الجيش والقوى الامنية اتخاذ اجراءات عملية لمنع استخدام الساحة اللبنانية لتبادل الرسائل وسط استنفار ومراقبة دقيقة لأي تطور ميداني بعد بدء الحرب الاميركية- الاسرائيلية على ايران.
وكشفت مصادر وزارية ان القوى الامنية باشرت في اتخاذ تدابير امنية مشددة في محيط بعض السفارات، وتحديدا، الاميركية، التي اتخذت تدابير خاصة بدبلوماسييها والعاملين فيها، في اطار اجراءات احترازية، تحسبا لاي طارئ، كذلك في محيط قاعدة حامات الجوية التي فرض طوق امني حولها ومنع الاقتراب منها، بعدما كانت تلقت تهديدات ايرانية باستهدافها بوصفها هدفا اميركيا، مشيرة الى ان الخطوات المتخذة لا تعني بالضرورة وجود تهديد مباشر، بقدر ما تعكس مقاربة وقائية من قبل الدولة اللبنانية في هذه الظروف الحساسة، الى حين اتضاح المشهد الامني الاكبر.
اما على الصعيد العسكري، فكشفت المصادر ان الجيش وقوات الطوارئ الدولية فعّلا من دورياتهما وانتشارهما، على طول الحدود، وفي مناطق شمال وجنوب الليطاني.
 
قوات الطوارئ الدولية

الدولة اللبنانية

اللبنانية

الدولة ال

دبلوماسي

الليطاني

الاميركي

ايرانية

