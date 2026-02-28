تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
هلع وتهافت على محطات المحروقات والسوبرماركت.. وإجراءات رسمية لمنع الاستغلال والاحتكار
Lebanon 24
28-02-2026
|
22:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحرب الأميركية - الاسرائيلية على
ايران
ارخت بثقلها وتداعياتها على
لبنان
، ولم تقتصر الخشية من ترقب موقف "
حزب الله
" بل تعدته إلى مخاوف على وضع السلع الأساسية إذا طالت الحرب، وهو ما دفع اللبنانيين إلى الصرافات الآلية في المصارف لسحب الأموال النقدية، وإلى محطات المحروقات والسوبرماركت لجمع التموين، خوفاً من تداعيات الحرب.
وعلى الأثر، طمأنت القطاعات المعنية الى توافر المحروقات والغاز. أما على خط حركة الطيران، فألغت شركات طيران العربية والأجنبية رحلاتها الجوية الى لبنان، وبدورها، ألغت شركة طيران
الشرق الأوسط
"MEA" رحلاتها الى كلّ من إربيل في كردستان
العراق
، بغداد في العراق، دبي في الإمارات، الدوحة في قطر، أبو ظبي في الإمارات، والكويت.
وعقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً موسعا في السرايا لمتابعة جهوزية المؤسسات وضمان انتظام الخدمات والمرافق العامة، وضرورة التشدد منعاً لأي استغلال أو احتكار.
ودعا سلام بعد الاجتماع جميع اللبنانيين الى "وضع مصلحة لبنان فوق اي حساب اخر في هذه الظروف الصعبة وهذا يسمح بتجنيب البلاد مضاعفات". وتابع "نقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية المطلوبة للمساعدة على تجنيب لبنان ما يحصل. اجواء التوتر في المنطقة ليست جديدة. ومن فترة طويلة اخذنا كل الاجراءات الاستباقية للحرب من خلال الهيئة العليا للاغاثة والوزارت المعنية، واطمئن جميع اللبنانيين ان لا داعي للهلع ابدا ولا تصدقوا الاشاعات المواد الغذائية والادوية والمحروقات متوافرة لفترة لا تقل عن شهرين لذلك لا داعي للهلع".
وأردف: "خطوط الامداد براً بحراً وجواً مفتوحة، واعطينا التوجيهات المطلوبة لجميع العاملين للاسراع في تفريغ البضائع وايصالها الى الاسواق، وشركة طيران الشرق الاوسط مستمرة في تسيير الرحلات".
وأضاف: "ناشدت اللبنانيين التمتع بالحكمة والوطنية والعقلانية لمنع جر لبنان الى الحرب الدائرة في المنطقة وفي الوقت نفسه قمت مع فخامة الرئيس باتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب. اتصلت بعدد من الاخوان العرب الذين تعرضوا لضربات اليوم، ولا استطيع ان الغي احتمال التعرض للسفارات ولكننا اخذنا كل الاجراءات الامنية المطلوبة للحؤول دون ذلك".
وكتبت "الديار": أكدت مصادر حكومية ان الامن الغذائي اللبناني مؤمن وان المخزونات الضرورية اللازمة من ماكل ومشرب ودواء، مؤمنة لما لا يقل عن شهرين، فضلا عن انه طلب الى المعنيين التواصل مع الخارج لرفع المخزون الموجود فوراً، اما فيما خص المحروقات فطمانت المصادر الى ان المخزون الموجود يكفي لاكثر من اسبوعين، مشيرة ان النفط الذي يصل الى لبنان لا يمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي لا خوف من وقف تدفق هذه المواد، علماً ان الشركة رفعت من مخزونها الاحتياطي، في اطار خطة موضوعة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، واعتبرت ان تهافت المواطنين على
المحطات
، جاء في جزء كبير منه بسبب المخاوف من ارتفاع الاسعار، علما ان لا جدول اسعار جديد قبل الاثنين.
وفيما أعلن عن فتح مرفأ
بيروت
على مدار الساعة، اشارت المعلومات من مطار رفيق
الحريري
الدولي الى ان اي رحلات اجلاء جماعي لم تسجل، مؤكدة ان
المطار
دخل عمليا بحكم الامر الواقع دائرة الاجراءات الاحترازية، على وقع التطورات المتسارعة ما انعكس على حركة الرحلات
القادمة
والمغادرة، مؤكدة ان اجواء المطار لا تزال مفتوحة امام جميع شركات الطيران الراغبة في الهبوط في لبنان، في حين الغيت الرحلات المتجهة الى الدول التي اغلقت مجالها الجوي، نافية تلقي السلطات المعنية اي طلبات دولية فيما خص رحلات اجلاء جماعية، خاتمة، بان حركة الطيران تبقى مرتبطة بالتطورات العسكرية، وسط اعتماد خطة الطوارئ لمعالجة مختلف المستجدات بشكل متدرج وفق ما تقتضيه الوقائع الميدانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: لا داعي للتهافت إلى مراكز الغذاء ومحطات المحروقات والصيدليات
Lebanon 24
سلام: لا داعي للتهافت إلى مراكز الغذاء ومحطات المحروقات والصيدليات
01/03/2026 12:03:15
01/03/2026 12:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
منعًا للاستغلال.. وزارة الاقتصاد تتوعد بإجراءات قانونية قاسية!
Lebanon 24
منعًا للاستغلال.. وزارة الاقتصاد تتوعد بإجراءات قانونية قاسية!
01/03/2026 12:03:15
01/03/2026 12:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: مديرية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية والنيابات العامة كلها على استنفار لمنع استغلال الوضع الحالي وضبط المخالفات ومنع الاحتكار
Lebanon 24
سلام: مديرية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية والنيابات العامة كلها على استنفار لمنع استغلال الوضع الحالي وضبط المخالفات ومنع الاحتكار
01/03/2026 12:03:15
01/03/2026 12:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تنظيم محطات المحروقات في لبنان: خطوة متأخرة أم بداية لاستعادة ضبط القطاع؟
Lebanon 24
تنظيم محطات المحروقات في لبنان: خطوة متأخرة أم بداية لاستعادة ضبط القطاع؟
01/03/2026 12:03:15
01/03/2026 12:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الشرق الأوسط
حزب الله
الحريري
المحطات
القادمة
العراق
المطار
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
الانتخابات النيابية بين تأجيلها واجرائها.. معطيات وتطورات تحسم المشهد
Lebanon 24
الانتخابات النيابية بين تأجيلها واجرائها.. معطيات وتطورات تحسم المشهد
05:00 | 2026-03-01
01/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبشي: لبنان لا يحتمل الانخراط في صراعات كبرى
Lebanon 24
حبشي: لبنان لا يحتمل الانخراط في صراعات كبرى
04:55 | 2026-03-01
01/03/2026 04:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من نعيم قاسم ينعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
Lebanon 24
بيان من نعيم قاسم ينعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
04:49 | 2026-03-01
01/03/2026 04:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيسي: من لا يريد بقاء المقاومة يسهل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
Lebanon 24
قبيسي: من لا يريد بقاء المقاومة يسهل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
04:46 | 2026-03-01
01/03/2026 04:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية موسيقية في كازينو لبنان برعاية عون ويعود ريعها لوزارة الاعلام
Lebanon 24
أمسية موسيقية في كازينو لبنان برعاية عون ويعود ريعها لوزارة الاعلام
04:45 | 2026-03-01
01/03/2026 04:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-03-01
الانتخابات النيابية بين تأجيلها واجرائها.. معطيات وتطورات تحسم المشهد
04:55 | 2026-03-01
حبشي: لبنان لا يحتمل الانخراط في صراعات كبرى
04:49 | 2026-03-01
بيان من نعيم قاسم ينعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
04:46 | 2026-03-01
قبيسي: من لا يريد بقاء المقاومة يسهل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
04:45 | 2026-03-01
أمسية موسيقية في كازينو لبنان برعاية عون ويعود ريعها لوزارة الاعلام
04:41 | 2026-03-01
خريش في اليوم العالمي للدفاع المدني: ملتزمون برسالتنا الإنسانية ونضعها فوق أي اعتبار
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 12:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 12:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 12:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24