تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هلع وتهافت على محطات المحروقات والسوبرماركت.. وإجراءات رسمية لمنع الاستغلال والاحتكار

Lebanon 24
28-02-2026 | 22:47
A-
A+
هلع وتهافت على محطات المحروقات والسوبرماركت.. وإجراءات رسمية لمنع الاستغلال والاحتكار
هلع وتهافت على محطات المحروقات والسوبرماركت.. وإجراءات رسمية لمنع الاستغلال والاحتكار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحرب الأميركية - الاسرائيلية على ايران ارخت بثقلها وتداعياتها على لبنان، ولم تقتصر الخشية من ترقب موقف "حزب الله" بل تعدته إلى مخاوف على وضع السلع الأساسية إذا طالت الحرب، وهو ما دفع اللبنانيين إلى الصرافات الآلية في المصارف لسحب الأموال النقدية، وإلى محطات المحروقات والسوبرماركت لجمع التموين، خوفاً من تداعيات الحرب.
 
 
وعلى الأثر، طمأنت القطاعات المعنية الى توافر المحروقات والغاز. أما على خط حركة الطيران، فألغت شركات طيران العربية والأجنبية رحلاتها الجوية الى لبنان، وبدورها، ألغت شركة طيران الشرق الأوسط "MEA" رحلاتها الى كلّ من إربيل في كردستان العراق، بغداد في العراق، دبي في الإمارات، الدوحة في قطر، أبو ظبي في الإمارات، والكويت. 
 

وعقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً موسعا في السرايا لمتابعة جهوزية المؤسسات وضمان انتظام الخدمات والمرافق العامة، وضرورة التشدد منعاً لأي استغلال أو احتكار.
 
 
ودعا سلام بعد الاجتماع جميع اللبنانيين الى "وضع مصلحة لبنان فوق اي حساب اخر في هذه الظروف الصعبة وهذا يسمح بتجنيب البلاد مضاعفات". وتابع "نقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية المطلوبة للمساعدة على تجنيب لبنان ما يحصل. اجواء التوتر في المنطقة ليست جديدة. ومن فترة طويلة اخذنا كل الاجراءات الاستباقية للحرب من خلال الهيئة العليا للاغاثة والوزارت المعنية، واطمئن جميع اللبنانيين ان لا داعي للهلع ابدا ولا تصدقوا الاشاعات المواد الغذائية والادوية والمحروقات متوافرة لفترة لا تقل عن شهرين لذلك لا داعي للهلع".
 
 
وأردف: "خطوط الامداد براً بحراً وجواً مفتوحة، واعطينا التوجيهات المطلوبة لجميع العاملين للاسراع في تفريغ البضائع وايصالها الى الاسواق، وشركة طيران الشرق الاوسط مستمرة في تسيير الرحلات".
 

وأضاف: "ناشدت اللبنانيين التمتع بالحكمة والوطنية والعقلانية لمنع جر لبنان الى الحرب الدائرة في المنطقة وفي الوقت نفسه قمت مع فخامة الرئيس باتصالات دبلوماسية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب. اتصلت بعدد من الاخوان العرب الذين تعرضوا لضربات اليوم، ولا استطيع ان الغي احتمال التعرض للسفارات ولكننا اخذنا كل الاجراءات الامنية المطلوبة للحؤول دون ذلك".
 

وكتبت "الديار": أكدت مصادر حكومية ان الامن الغذائي اللبناني مؤمن وان المخزونات الضرورية اللازمة من ماكل ومشرب ودواء، مؤمنة لما لا يقل عن شهرين، فضلا عن انه طلب الى المعنيين التواصل مع الخارج لرفع المخزون الموجود فوراً، اما فيما خص المحروقات فطمانت المصادر الى ان المخزون الموجود يكفي لاكثر من اسبوعين، مشيرة ان النفط الذي يصل الى لبنان لا يمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي لا خوف من وقف تدفق هذه المواد، علماً ان الشركة رفعت من مخزونها الاحتياطي، في اطار خطة موضوعة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، واعتبرت ان تهافت المواطنين على المحطات، جاء في جزء كبير منه بسبب المخاوف من ارتفاع الاسعار، علما ان لا جدول اسعار جديد قبل الاثنين.
 

وفيما أعلن عن فتح مرفأ بيروت على مدار الساعة، اشارت المعلومات من مطار رفيق الحريري الدولي الى ان اي رحلات اجلاء جماعي لم تسجل، مؤكدة ان المطار دخل عمليا بحكم الامر الواقع دائرة الاجراءات الاحترازية، على وقع التطورات المتسارعة ما انعكس على حركة الرحلات القادمة والمغادرة، مؤكدة ان اجواء المطار لا تزال مفتوحة امام جميع شركات الطيران الراغبة في الهبوط في لبنان، في حين الغيت الرحلات المتجهة الى الدول التي اغلقت مجالها الجوي، نافية تلقي السلطات المعنية اي طلبات دولية فيما خص رحلات اجلاء جماعية، خاتمة، بان حركة الطيران تبقى مرتبطة بالتطورات العسكرية، وسط اعتماد خطة الطوارئ لمعالجة مختلف المستجدات بشكل متدرج وفق ما تقتضيه الوقائع الميدانية.
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: لا داعي للتهافت إلى مراكز الغذاء ومحطات المحروقات والصيدليات
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
منعًا للاستغلال.. وزارة الاقتصاد تتوعد بإجراءات قانونية قاسية!
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مديرية حماية المستهلك والأجهزة الأمنية والنيابات العامة كلها على استنفار لمنع استغلال الوضع الحالي وضبط المخالفات ومنع الاحتكار
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيم محطات المحروقات في لبنان: خطوة متأخرة أم بداية لاستعادة ضبط القطاع؟
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الشرق الأوسط

حزب الله

الحريري

المحطات

القادمة

العراق

المطار

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01
Lebanon24
04:55 | 2026-03-01
Lebanon24
04:49 | 2026-03-01
Lebanon24
04:46 | 2026-03-01
Lebanon24
04:45 | 2026-03-01
Lebanon24
04:41 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24