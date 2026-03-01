رسائل ثلاثية واضحة وتطمينات مقابلة

لفت مصدر سياسي إلى أن كلا من رئيس الجمهورية عون ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ، بعث برسالة واضحة إلى القيادة السياسية في " "، مفادها أن أي تحرّك أو أي دخول في الحرب من دون مبرّر لإسناد ، سيتحمّل "الحزب"مسؤوليته، وهذه المرّة لن تكون القضية مُسيّسة، بل ستكون هناك إجراءات سياسية وميدانية أيضاً، كون كل الشعب اللبناني اليوم يجمع على أن الحياد هو السبيل الوحيد للحفاظ على ، خاصة أن البلد لا يتحمّل أي خضّة أمنية.



المصدر لفت إلى أن إشارات إيجابية أتت من حزب الله، وتعهد ضمني بأنه لن يدخل أبداً في هذه الحرب الحاصلة بين أميركا وإيران وإسرائيل.