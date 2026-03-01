تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
رسائل ثلاثية واضحة وتطمينات مقابلة
Lebanon 24
01-03-2026
|
01:30
لفت مصدر سياسي إلى أن كلا من رئيس الجمهورية
جوزاف
عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري
ورئيس الحكومة
نواف سلام
، بعث برسالة واضحة إلى القيادة السياسية في "
حزب الله
"، مفادها أن أي تحرّك أو أي دخول في الحرب من دون مبرّر لإسناد
طهران
، سيتحمّل "الحزب"مسؤوليته، وهذه المرّة لن تكون القضية مُسيّسة، بل ستكون هناك إجراءات سياسية وميدانية أيضاً، كون كل الشعب اللبناني اليوم يجمع على أن الحياد هو السبيل الوحيد للحفاظ على
لبنان
، خاصة أن البلد لا يتحمّل أي خضّة أمنية.
المصدر لفت إلى أن إشارات إيجابية أتت من حزب الله، وتعهد ضمني بأنه لن يدخل أبداً في هذه الحرب الحاصلة بين أميركا وإيران وإسرائيل.
لبنان
خاص
رادار لبنان24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
جوزاف عون
نواف سلام
نبيه بري
الجمهوري
إسرائيل
جمهورية
تابع
