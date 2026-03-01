تحسباً لأي طارئ.. هل بدأ البحث عن "ملاذات آمنة" في لبنان؟

أفاد مصدر في القطاع العقاري لـ" " عن رصد حركة في سوق الإيجارات السكنية، حيث سجل الساعات الماضية تلقي المكاتب العقارية اتصالات كثيفة من مواطنين في الجنوب يبحثون عن شقق للإيجار في مناطق تُعد "أكثر أماناً".



وأوضح المصدر أن هذا التحرك يأتي كإجراء احترازي من قبل العديد من العائلات تحسباً لأي "هزة أمنية" مفاجئة، على غرار ما شهده خلال الاعتداءات في أيلول 2024.



وأشار المصدر إلى أن تزايد الطلب الاستباقي أدى فوراً إلى اختلال في توازن السوق؛ فبينما يبحث المستأجرون عن شقق بأسعار مقبولة، اتجهت أغلب العقارات المتاحة نحو الارتفاع السعري نتيجة "الطلب الفائض" وقلة المتاح.