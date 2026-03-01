"استنفار إعلامي" في جنوب لبنان

عملت وسائل إعلام أجنبية ومحلية على الانتقال إلى حيث حجزت أماكن إقامة دائمة لها هناك، وذلك تداركاً لأي تصعيد قد يحصل في أي لحظة على بين وإسرائيل وسط الحرب الدائرة في .

وحالياً، فإن طواقم إعلامية موزعة بين الجنوب والبقاع أيضاً لرصد أي تطورات، لاييما وأن مفتوحة على احتمالات عسكرية كثيرة.