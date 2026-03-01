تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
"استنفار إعلامي" في جنوب لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-03-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
عملت وسائل إعلام أجنبية ومحلية على الانتقال إلى
جنوب لبنان
حيث حجزت أماكن إقامة دائمة لها هناك، وذلك تداركاً لأي تصعيد قد يحصل في أي لحظة على
الجبهة
بين
لبنان
وإسرائيل وسط الحرب الدائرة في
إيران
.
وحالياً، فإن طواقم إعلامية موزعة بين الجنوب والبقاع أيضاً لرصد أي تطورات، لاييما وأن
الساحة الجنوبية
مفتوحة على احتمالات عسكرية كثيرة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الساحة الجنوبية
إسرائيل
البقاع
الجبهة
إيران
إيرا
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
