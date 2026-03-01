تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تطويب الأب بشارة أبو مراد: من سيرة خفية إلى حدث كنسي بأبعاد تاريخية

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
01-03-2026 | 02:30
A-
A+
تطويب الأب بشارة أبو مراد: من سيرة خفية إلى حدث كنسي بأبعاد تاريخية
تطويب الأب بشارة أبو مراد: من سيرة خفية إلى حدث كنسي بأبعاد تاريخية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشكّل إعلان تطويب الاب بشارة أبو مراد لحظة تتقاطع فيها الروحانية بالتاريخ، والطقس الكنسي بالسياق الاجتماعي. فالقرار الذي صدر بعد مسار طويل من التحقيقات لم يكن مجرّد تكريم لشخصية دينية، بل إعلانًا رمزيًا يحمل رسائل تتجاوز الإطار الكنسي إلى المجالين الثقافي والوطني، خصوصًا في بيئة تعطي للرموز الروحية مكانة استثنائية.
سيرة بدأت في البساطة وانتهت في الذاكرة الجماعية
 
وُلد الاب بشارة بو مراد في زحلة عام 1853، ونشأ في محيط متديّن صاغ مبكرًا ميوله نحو الحياة الرهبانية. التحق بالرهبانية الباسيلية المخلّصية حيث تلقّى تنشئة روحية صارمة قائمة على الصلاة والعمل والخدمة. وبعد سيامته الكهنوتية سنة 1883، بدأ مسارًا رعويًا اتّسم بالهدوء والالتزام أكثر مما اتّسم بالظهور.
 

تنقّل في مناطق عدّة، لا سيما دير القمر ثم صيدا، حيث عُرف بقربه من الناس، وخصوصًا الفقراء والمرضى. لم يصنع شهرة لنفسه، بل صنع الناس له هذه السمعة من خلال خبرتهم المباشرة معه.

عند وفاته عام 1930، لم تنته قصته بل بدأت مرحلتها المؤسسية. فقد دفعت الشهادات المتزايدة عن شفاعته المؤمنين إلى طلب فتح ملف دعوى قداسته لدى دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان. وقد تُوّجت المرحلة الأولى بإعلانه «جليل الفضائل»، أي أن الكنيسة أقرت رسميًا بأنه عاش الإيمان بدرجة بطولية. غير أن هذا اللقب، رغم أهميته، لا يكفي للتطويب.

المعجزة: نقطة التحوّل الحاسمة
 
الانتقال إلى مرتبة الطوباوي يتطلّب الاعتراف بمعجزة. في حالته، خضع ملف شفاء من مرض خطير للتحقيق في روما أمام لجان طبية وعلمية ولاهوتية مستقلة. وبعد دراسة دقيقة، اعتُبر الشفاء غير قابل للتفسير الطبي، ونُسب إلى شفاعته. على أساس هذا الاستنتاج صادق البابا لاوون الرابع عشر على المرسوم الذي أتاح إعلان تطويبه.
 
هذا المسار يعكس منهجية الكنيسة التي تحرص على أن يكون الاعتراف بالقداسة نتيجة تقاطع الدليل العلمي مع التقييم اللاهوتي، لا مجرد استجابة لمشاعر شعبية.
مجمع دعاوى القديسين في الفاتيكان وافق على صحة أعجوبة ملف تطويب الأب المكرَّم بشارة أبو مراد المخلّصي

دلالات التوقيت: رسالة تتجاوز الحدث
 
صدور القرار في المرحلة الراهنة ينسجم مع توجّه الكنيسة الكاثوليكية إلى إبراز نماذج قداسة قريبة من حياة الناس اليومية، لا شخصيات استثنائية فقط. كما يحمل دلالة دعم معنوي للكنائس الشرقية، ومنها الكنيسة الملكية الكاثوليكية، في ظل التحديات الديموغرافية والهجرات التي تشهدها المنطقة.
 
في السياق المحلي، لقي الحدث صدى خاصًا في لبنان، حيث تُقرأ الشخصيات الروحية غالبًا بوصفها رموزًا أخلاقية جامعة. من هنا رأى كثيرون في التطويب رسالة رجاء روحي في زمن الأزمات، أكثر منه مناسبة طقسية.
التطويب ليس نهاية المسار بل مرحلة منه. فبحسب القانون الكنسي، لا يُعلن الشخص قديسًا إلا بعد الاعتراف بمعجزة ثانية لاحقة. وهذا الشرط يعكس فهمًا لاهوتيًا يعتبر أن القداسة حضور مستمر، لا مجرد ذكرى تاريخية.
 
قضية الأب بشارة أبو مراد تكشف آلية صناعة القداسة في الكنيسة: مسار طويل يبدأ من سيرة حياة متواضعة، يمرّ بالتحقيق العلمي واللاهوتي، وينتهي باعتراف رسمي. لذلك لا يمكن فهم تطويبه كخبر ديني فحسب، بل كحدث متعدد المستويات: روحي في جوهره، مؤسساتي في آليته، ومجتمعي في تأثيره. إنه مثال على كيف يمكن لحياة صامتة أن تتحول، مع مرور الزمن، إلى علامة مضيئة في الذاكرة الدينية والثقافية.
إعلان تطويب الأب بشارة بو مراد... عون: محطّة مضيئة بتاريخ لبنان

 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون هنأ طائفة الروم الكاثوليك والرهبانية المخلصية بموافقة البابا على تطويب الاب بشارة ابو مراد
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... الإعلان عن تطويب الأب بشارة أبو مراد
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن هنأ طائفة الروم الملكيين الكاثوليك والرهبانية الباسيلية المخلصية بتطويب الأب بشارة أبو مراد
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان: تطويب الأب أبو مراد يشكل بركة جديدة تفيض على الكنيسة والوطن
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 12:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الكاثوليك

الدينية

التزام

روحاني

باسيل

كنيسة

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:01 | 2026-03-01
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01
Lebanon24
04:55 | 2026-03-01
Lebanon24
04:49 | 2026-03-01
Lebanon24
04:46 | 2026-03-01
Lebanon24
04:45 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24