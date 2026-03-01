تطويب الأب بشارة أبو مراد: من سيرة خفية إلى حدث كنسي بأبعاد تاريخية

وُلد الاب بشارة بو مراد في عام 1853، ونشأ في محيط متديّن صاغ مبكرًا ميوله نحو الحياة الرهبانية. التحق بالرهبانية الباسيلية المخلّصية حيث تلقّى تنشئة روحية صارمة قائمة على الصلاة والعمل والخدمة. وبعد سيامته الكهنوتية سنة 1883، بدأ مسارًا رعويًا اتّسم بالهدوء والالتزام أكثر مما اتّسم بالظهور.تنقّل في مناطق عدّة، لا سيما دير القمر ثم ، حيث عُرف بقربه من الناس، وخصوصًا الفقراء والمرضى. لم يصنع شهرة لنفسه، بل صنع الناس له هذه السمعة من خلال خبرتهم المباشرة معه.عند وفاته عام 1930، لم تنته قصته بل بدأت مرحلتها المؤسسية. فقد دفعت الشهادات المتزايدة عن شفاعته المؤمنين إلى طلب فتح ملف دعوى قداسته لدى دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان. وقد تُوّجت المرحلة الأولى بإعلانه « الفضائل»، أي أن الكنيسة أقرت رسميًا بأنه عاش الإيمان بدرجة بطولية. غير أن هذا اللقب، رغم أهميته، لا يكفي للتطويب.الانتقال إلى مرتبة الطوباوي يتطلّب الاعتراف بمعجزة. في حالته، خضع ملف شفاء من مرض خطير للتحقيق في أمام لجان طبية وعلمية ولاهوتية مستقلة. وبعد دراسة دقيقة، اعتُبر الشفاء غير قابل للتفسير الطبي، ونُسب إلى شفاعته. على أساس هذا الاستنتاج صادق البابا لاوون الرابع عشر على المرسوم الذي أتاح إعلان تطويبه.هذا المسار يعكس منهجية الكنيسة التي تحرص على أن يكون الاعتراف بالقداسة نتيجة تقاطع الدليل العلمي مع التقييم اللاهوتي، لا مجرد استجابة لمشاعر شعبية.صدور القرار في المرحلة الراهنة ينسجم مع توجّه الكنيسة الكاثوليكية إلى إبراز نماذج قداسة قريبة من حياة الناس اليومية، لا شخصيات استثنائية فقط. كما يحمل دلالة دعم معنوي للكنائس الشرقية، ومنها الكنيسة الملكية الكاثوليكية، في ظل التحديات الديموغرافية والهجرات التي تشهدها المنطقة.في السياق المحلي، لقي الحدث صدى خاصًا في ، حيث تُقرأ الشخصيات الروحية غالبًا بوصفها رموزًا أخلاقية جامعة. من هنا رأى كثيرون في التطويب رسالة رجاء روحي في زمن الأزمات، أكثر منه مناسبة طقسية.التطويب ليس نهاية المسار بل مرحلة منه. فبحسب القانون الكنسي، لا يُعلن الشخص قديسًا إلا بعد الاعتراف بمعجزة ثانية لاحقة. وهذا الشرط يعكس فهمًا لاهوتيًا يعتبر أن القداسة حضور مستمر، لا مجرد ذكرى تاريخية.قضية الأب بشارة أبو مراد تكشف آلية صناعة القداسة في الكنيسة: مسار طويل يبدأ من سيرة حياة متواضعة، يمرّ بالتحقيق العلمي واللاهوتي، وينتهي باعتراف رسمي. لذلك لا يمكن فهم تطويبه كخبر ديني فحسب، بل كحدث متعدد المستويات: روحي في جوهره، مؤسساتي في آليته، ومجتمعي في تأثيره. إنه مثال على كيف يمكن لحياة صامتة أن تتحول، مع مرور الزمن، إلى علامة مضيئة في الذاكرة والثقافية.