الانتخابات النيابية بين تأجيلها واجرائها.. معطيات وتطورات تحسم المشهد

سواء جرت الانتخابات النيابية في موعدها او ارجئت، فأن التحضيرات لهذا الإستحقاق بدأت والزيارات والجولات ذات الطابع الانتخابي انطلقت الى جانب مجموعة إتصالات لترتيب التحالفات واختيار المرشحين. في المجالس ...