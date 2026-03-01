اتصالاتٌ مع السفراء.. سلام تابع أوضاع اللبنانيين في الخليج

تابع نواف سلام أوضاع اللبنانيين في دول العربي، وأجرى لهذه الغاية اتصالات بسفراء المعتمدين في كل من والكويت والإمارات ودولة قطر والبحرين واطمأنّ منهم إلى أنَّ سفاراتهم قد وضعت خطاً ساخناً في خدمة اللبنانيين في ظل ما تتعرض له هذه الدول من اعتداءات.

