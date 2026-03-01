أصوات قوية تُسمع جنوباً.. وهذا ما تبين

أفادت مصادر ميدانية في ، عن سماع دوي انفجارات قوية وتحديداً في .



وقالت المعلومات إن هذه الأصوات ناجمة عن إطلاث صواريخ اعتراضية إسرائيلية باتجاه طائرات مُسيرة كانت تحلق في أجواء .







Advertisement