باستثناء الخليج.. رحلات "طيران الشرق الأوسط" مُستمرة وتعامل احترافي مع الركاب

رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، لا تزال " " مستمرة في تسيير رحلاتها إلى مختلف دول العالم حتى الآن، باستثناء الرحلات إلى دول التي توقفت كإجراء احترازي.



ولفت متابعون إلى "التعاطي الاحترافي للشركة مع ركابها في هذه الظروف، إذ منحت المسافرين الذين لديهم حجوزات خيار استرداد كامل قيمة التذاكر أو إعادة الحجز إلى موعد آخر من دون فرض أي غرامات أو رسوم إضافية، في خطوة عكست حرص ادارة الشركة على حقوق الركاب وعدم استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".