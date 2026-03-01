المجلس الأعلى للدفاع يجتمع في بعبدا واجتماع بين عون وسلام

التأم استثنائيا في عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة ووزراء: الدفاع ميشال منسى الداخلية احمد الاقتصاد فادي مكي العدل عادل نصار الإشغال فايز رساميني الخارجية يوسف رجي والمالية ياسين جابر







ودعي إلى الاجتماع قادة المؤسسات والأجهزة العسكرية والامنية والقضائية والجمركية.







ويبحث المجلس في التطورات على اختلافها لاتخاذ القرارات المناسبة التي تبقى سرية.







وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون وسلام بحث في الأوضاع العامة والمستجدات.



