لبنان
خريش في اليوم العالمي للدفاع المدني: ملتزمون برسالتنا الإنسانية ونضعها فوق أي اعتبار
Lebanon 24
01-03-2026
|
04:41
توجه
المدير العام
للدفاع المدني العميد الركن عماد
خريش
، في
اليوم العالمي
للدفاع المدني، الى العناصر والمتطوّعين الاختياريين في
المديرية العامة للدفاع المدني
، وقال: "في الأول من آذار، نجدد التزامنا برسالتنا الإنسانية، وهي خدمة أخينا الإنسان والوقوف إلى جانبه في وقت
الكوارث
والمخاطر والأزمات. ستبقى هذه الرسالة فوق كل اعتبار، مهما كانت التحديات".
أضاف: "تظهرون يومًا بعد يوم أنكم مثال في الانضباط والالتزام والجهوزية وتحمّل المسؤولية والتفاني من أجل الغير. لا تهابون المخاطر، ولا تستخفون بأي مهمة توكل إليكم، فكلّ مهمة تنقذ حياة او تخفف معاناة. أنتم جاهزون في كلّ لحظة، على امتداد مساحة الوطن، برًا وبحرًا، في الجبال والوديان، على الطرقات وعند الانهيارات. الجميع يثق بكم ويشعر بالأمان بوجودكم. تندفعون لأداء الواجب دون تردّد رغم التحديات والأزمات. لا فرق بين عنصر ثابت أو متطوّع، بين رجل أو امرأة، فالجميع يد واحدة وقلب واحد وهدف واحد".
وتابع: "نعلم أنكم قلقون وتطالبون بمعالجة أوضاعكم. نعدكم أننا سنبقى إلى جانبكم، وسنرفع الصوت عاليًا من أجل مطالبكم لأنكم مستحقون. لا شكّ في أنّ أمامنا مسار عمل طويل ومعقّد، لكنّنا وضعنا له المدماك الأول. بدأنا ورشة تطويرية على مختلف الصعد، بشريًا ولوجستيًا، رغم ضعف الإمكانات. نلنا ثقة محلية ودولية من جمعيات ومؤسسات وسفارات اندفعت من تلقاء نفسها للوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا، إضافة إلى مواطنين لبنانيين. هذه الثقة هي حافز لنا ومسؤولية إضافية تُلقى على عاتقنا. نحن وإياكم سنصنع الفرق. سنبقى عند ثقة اللبنانيين بنا، وسنتابع مسار تطوير قدراتنا ومراكزنا، وندعو الشابات والشباب إلى التطوّع في الدفاع المدني".
وأكد أنّ "كلّ مهمة تقومون بها هي أمانة والتزام إنساني. حافظوا على انضباطكم ورسالتكم، وتذكّروا دائمًا رفاقكم
الشهداء
الذين قدّموا حياتهم أثناء أداء رسالتهم الإنسانية".
وختم خريش: "أثق بكم، وشعبكم يثق بكم، فكونوا دائمًا على قدر هذه الثقة".
