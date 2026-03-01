أمسية موسيقية في كازينو لبنان برعاية عون ويعود ريعها لوزارة الاعلام

أقيمت أمسية موسيقية على بعنوان "le grand spectacle " للموسيقي ، برعاية رئيس الجمهورية ويعود ريعها لوزارة الاعلام.





وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم عزفت الفرقة الموسيقية بقيادة طوني مخول معزوفة وطنية تحية للبنان والجيش، تلاها أغنية وطنية للفنان ، ثم قدمت الفرقة لوحات مبتكرة غير تقليدية امتزج فيها الإبداع والفن وتمحورت حول عدة مواضيع كالحب والأمل ولغة الصمت وخلود العباقرة، إضافة الى معزوفة مدينة الحب .



