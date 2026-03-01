تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بيان من نعيم قاسم ينعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
Lebanon 24
01-03-2026
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشيخ نعيم قاسم، المرشد
الإيراني
الأعلى علي خامنئي، وذلك إثر اغتياله بضربة أميركية - إسرائيلية طالت
إيران
، أمس السبت.
وفي بيانه، قال قاسم: "نُعزي ونُبارك لِصاحب العصر والزمان الإمام المهدي (عج) والأمة الإسلامية، وأحرار العالم، والشعب الإيراني العظيم، بالشهادة العظيمة المباركة لِقائدنا وولينا الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره) الذي حصل على أعظم أوسمة العزة والإخلاص والمقاومة والتفاني في سبيل الله تعالى وهو وسام الشهادة على طريق سيد الشهداء الإمام الحسين (ع).".
وتابع: "انني واذ أنعى العالم الرباني والقائد الالهي بقلب مثخن بالألم والجراح، ونفس مملؤة بالحزن والوجع، فإنني اشعر في الوقت عينه بالفخر والاعتزاز الكبيرين ان قائد الامة ومرشدها وولي امرها، قد ارتقى إلى رحمة ربه ورضوانه في اعظم الشهور وأفضل الايام شهر رمضان، وهو يقود مسيرة الجهاد والمقاومة ضد الطغاة والمتجبرين الاميركيين والاسرائيليين، من أعداء الدين والإنسانية، لينال بذلك الفوز العظيم والشرف الرفيع، اذ ختم حياته الشريفة المباركة، بوسام الشهادة الإلهي".
وأكمل: "لقد عرج ولينا وقائدنا إلى السماء واقفاً صامداً شجاعاً، ومحتسباً أجره
على الله
تعالى، وقد ترك من بعده عشرات الملايين من عشاق الولاية، ومن القادة الذين سيستمرون في حمل الراية ومتابعة المسيرة، ومن الشعوب التي ستبقى في الميدان تصدح بالإسلام المحمدي الأصيل ونصرة الحق والعمل لتحرير فلسطين والقدس، وبالمقاومة التي تنقذ المستضعفين من نير الاستكبار والاحتلال والتبعية والاستسلام.".
وأضاف: "أن يستهدف العدوان الأميركي الطاغوتي والصهيوني المجرم ولينا وقائدنا وقائد الأمة الإمام الخامنئي (قده) وثلة من القادة والمسؤولين وأبناء الشعب الإيراني الأبرياء، فهذا قمة الإجرام، وهذا الاغتيال هو وصمة عار على جبين البشرية جمعاء، حيث يظلم قتلة الأنبياء الصهاينة شعوب العالم باستبداد مدعوم من الشيطان الأكبر أميركا، في إطار عدوان آثم وخطير على الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
وما تُمثله لشرفاء وأحرار العالم ومقاوميه.".
وقال: "إننا في حزب الله والمقاومة الإسلامية في
لبنان
وكل المؤيدين الداعمين لهذا الخط الخميني الأصيل، سنواصل الطريق بِعزم وثبات وروحية استشهادية لا تعرف الكلل والملل، ولا ترضى الذل، وسنكون دائماً في طليعة المجاهدين لِتحرير الأرض والإنسان على نهج سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله (قده)".
واستكمل: "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان، واثقين بنصر الله وتسديده وتأييده، وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".
وأضاف: "مهما بلغت التضحيات لن نترك ميدان الشرف والمقاومة ومواجهة الطاغوت الأميركي والإجرام الصهيوني للدفاع عن أرضنا وكرامتنا وخياراتنا المستقلة".
وختم: "باسمي وباسم اخواني في قيادة شورى حزب الله وكل ابناء ومجاهدي حزب الله ومجتمع المقاومة في لبنان، اتقدم باسمى ايات العزاء والتبريك لِصاحب العصر والزمان (عج) والمراجع العظام والحوزات العلمية والأمة الإسلامية جمعاء وأحرار ومُستضعفي العالم، والإخوة الاعزاء في قيادة الجمهورية الإسلامية ومن رئيس الجمهورية الإيرانية والحكومة والبرلمان والجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية والشعب الإيراني العظيم والعائلة الشريفة والمضحية للسيد القائد، على هذا المصاب العظيم، ونعاهدك سيدي ايها القائد الخامنئي بالثبات على نهجك وخطك، خط الجهاد والمقاومة ومقارعة المستكبرين ونصرة الحق والمستضعفين، بيقين راسخ وعزم لا يلين، حتى تحقيق كل القيم والمباديء والثوابت، في العزة والكرامة والسيادة والحرية والاستقلال التي أفنيت عمرك الشريف خدمة لها وفي سبيلها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: مقاومتنا في لبنان هي دفع للعدوان وحماية للخيار والإنسانية والأرض وللعزة والكرامة وهي مشروعة وشرعية
Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: مقاومتنا في لبنان هي دفع للعدوان وحماية للخيار والإنسانية والأرض وللعزة والكرامة وهي مشروعة وشرعية
01/03/2026 15:15:34
01/03/2026 15:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن المقصود بكلمة نعيم قاسم "طويلة على رقبتكم"؟
Lebanon 24
مَن المقصود بكلمة نعيم قاسم "طويلة على رقبتكم"؟
01/03/2026 15:15:34
01/03/2026 15:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بري عن خامنئي: ننعيه إلى الأمة وكل أحرار العالم والمرجعيات الرشيدة إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
Lebanon 24
بري عن خامنئي: ننعيه إلى الأمة وكل أحرار العالم والمرجعيات الرشيدة إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
01/03/2026 15:15:34
01/03/2026 15:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: على نعيم قاسم أن يعيد حساباته وكفى عيشاً في الأوهام
Lebanon 24
ريفي: على نعيم قاسم أن يعيد حساباته وكفى عيشاً في الأوهام
01/03/2026 15:15:34
01/03/2026 15:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام
الإيرانية
حزب الله
الإيراني
الجمهوري
على الله
الاميركي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
شيخ العقل يدين الاعتداءات على الدول المسالمة ويدعو إلى الحوار والسلام
Lebanon 24
شيخ العقل يدين الاعتداءات على الدول المسالمة ويدعو إلى الحوار والسلام
08:08 | 2026-03-01
01/03/2026 08:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير... وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
إشكال كبير... وجريح حالته حرجة
08:03 | 2026-03-01
01/03/2026 08:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر: هذا ما بحثه برّي مع "حزب الله"
Lebanon 24
مصادر: هذا ما بحثه برّي مع "حزب الله"
07:57 | 2026-03-01
01/03/2026 07:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سليمان: لا أحد يربح في الحرب ربحاً كاملًا
Lebanon 24
الرئيس سليمان: لا أحد يربح في الحرب ربحاً كاملًا
07:33 | 2026-03-01
01/03/2026 07:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:08 | 2026-03-01
شيخ العقل يدين الاعتداءات على الدول المسالمة ويدعو إلى الحوار والسلام
08:03 | 2026-03-01
إشكال كبير... وجريح حالته حرجة
07:57 | 2026-03-01
مصادر: هذا ما بحثه برّي مع "حزب الله"
07:39 | 2026-03-01
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:33 | 2026-03-01
الرئيس سليمان: لا أحد يربح في الحرب ربحاً كاملًا
07:25 | 2026-03-01
الرئيس عون أكّد للملك عبدالله الثاني تضامن لبنان مع الأردن
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 15:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 15:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 15:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24