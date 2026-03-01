تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قبيسي: من لا يريد بقاء المقاومة يسهل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

Lebanon 24
01-03-2026 | 04:46
قبيسي: من لا يريد بقاء المقاومة يسهل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
قبيسي: من لا يريد بقاء المقاومة يسهل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان photos 0
اعتبر النائب هاني قبيسي، إن "من لا يريد بقاء المقاومة وسلاحها يسهّل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، مؤكداً أن "الانقسام الداخلي يضعف الموقف الوطني في مواجهة ما وصفه بالجرائم الإسرائيلية المستمرة".


وخلال حفل تأبيني في بلدة زفتا، قال قبيسي: "قدمنا الشهداء وحررنا الجنوب من الرجس الصهيوني، لكن مع الأسف لا أحد في لبنان قدّر هذه التضحيات وهذه الدماء، بل إن البعض يتحدث بلغة من يريد تجريد المقاومة من سلاحها ومن قوتها التي حمت لبنان عندما كانت الدولة غائبة عن الجنوب".


وأضاف: "إن لبنان يعيش حالة انقسام بتبعية كاملة لفريق متغطرس على مستوى العالم والشرق الأوسط. كذلك، يوُجد فريق لبناني يؤيد هذه السياسات، مقابل فريق آخر يؤمن بالدفاع عن هذا البلد".
 
 
واعتبر أنّ "عمل الثنائي الوطني كان عملاً مخلصاً لله حارساً للحدود اللبنانية بعد الاعتداءات الإسرائيلية"، وتابع: "إن إسرائيل تواصل، يومياً، ارتكاب جرائم واغتيالات بحق المدنيين داخل منازلهم وقراهم.. هذه الاعتداءات يجب أن تواجه بصوت وطني جامع على مستوى الحكومة والدولة والأحزاب، لا أن يقف البعض رافضاً رسالة المقاومة وسياستها، ما يؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي".


وعن الانتخابات النيابية، أكد قبيسي أنها "قائمة وهي انتخابات مصيرية وحساسة"، معتبراً "أنها تمثل مواجهة "بين ثقافتين وفكرين".
 
 
واتهم بعض الجهات بـ"السعي إلى تشويه صورة الانتخابات وزرع الشك حول إجرائها لأغراض سياسية، بانتظار متغيرات تراهن عليها لتحقيق مكاسب".


وختم بالتشديد على أن "إنجاز الاستحقاق الانتخابي مسؤولية عامة"، داعياً إلى "تكريس ثقافة كتبها الشهداء بدمائهم على مساحة الجنوب"، ومؤكداً أن "ثمن التضحيات أقل بكثير من ثمن الخنوع والخضوع والاستسلام".
