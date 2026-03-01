حبشي: لبنان لا يحتمل الانخراط في صراعات كبرى

أكد أن كل من يتابع الأحداث منذ عملية "طوفان " حتى اليوم يلحظ وجود صراع بين منطقين في ، مشيراً إلى أنه "كان من غير الممكن ألا تؤدي التطورات المتسارعة إلى مواجهة مباشرة".





وفي حديث إذاعي، شدد على أن " لا يحتمل الانخراط في الصراعات الكبرى الدائرة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "نتائج هذه المواجهات لا تزال مجهولة"، وقال: "لا نريد أن يورط أحد لبنان في صراعات لا يعرف أحد ستقود".





وأشار إلى أن "الخطر لا يزال قائماً بإمكان حصول عملية عسكرية على لبنان"، معتبراً أن "هذا الأمر مرتبط بكيفية ممارسة الدولة لمسؤوليتها، وبكيفية قراءة لهذه الوضعية".





وأكد حبشي أنه "لم يعد هناك خلاص لأي طرف في لبنان، بما في ذلك حزب الله، إلا من خلال الدولة"، معرباً عن استغرابه من استمرار رفض تسليم السلاح إلى .





وفي ملف الانتخابات النيابية، شدد على أنه "لا مبرر لعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معلنا ترشحه في المقبلة".

