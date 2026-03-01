تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حبشي: لبنان لا يحتمل الانخراط في صراعات كبرى
Lebanon 24
01-03-2026
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
النائب أنطوان حبشي
أن كل من يتابع الأحداث منذ عملية "طوفان
الأقصى
" حتى اليوم يلحظ وجود صراع بين منطقين في
الشرق الأوسط
، مشيراً إلى أنه "كان من غير الممكن ألا تؤدي التطورات المتسارعة إلى مواجهة مباشرة".
وفي حديث إذاعي، شدد
حبشي
على أن "
لبنان
لا يحتمل الانخراط في الصراعات الكبرى الدائرة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "نتائج هذه المواجهات لا تزال مجهولة"، وقال: "لا نريد أن يورط أحد لبنان في صراعات لا يعرف أحد
إلى أين
ستقود".
وأشار إلى أن "الخطر لا يزال قائماً بإمكان حصول عملية عسكرية على لبنان"، معتبراً أن "هذا الأمر مرتبط بكيفية ممارسة الدولة لمسؤوليتها، وبكيفية قراءة
حزب الله
لهذه الوضعية".
وأكد حبشي أنه "لم يعد هناك خلاص لأي طرف في لبنان، بما في ذلك حزب الله، إلا من خلال الدولة"، معرباً عن استغرابه من استمرار رفض تسليم السلاح إلى
الدولة اللبنانية
.
وفي ملف الانتخابات النيابية، شدد على أنه "لا مبرر لعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معلنا ترشحه في
الدورة
المقبلة".
