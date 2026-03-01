تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل: لتحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة

Lebanon 24
01-03-2026 | 05:01
A-
A+
باسيل: لتحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة
باسيل: لتحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكَّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة قضاء عاليه في التيار أنّ "المطلوب من الجميع في هذا الوطن أن يكونوا لبنانيين فقط لا غير"، مشدداً على أن "لبنان كدولة عربية من ضمن جامعة الدول العربية معنية بعدم القبول بالمس بسيادة الدول العربية وبأمنها تحت أي ذريعة".


وتابع: "لا يمكن لأحد أن يتذرع بأن في لبنان قواعد عسكرية اميركية ليتم توجيه أي ضربة من لبنان لأنه هنا لا توجد قواعد عسكرية اميركية وقاعدة حامات هي قاعدة للجيش اللبناني ولا نقبل أن يتم ضرب سفارات في لبنان وأن يحاول أحد، بغض النظر إذا كان موقفه محقاً أم لا، أن يحاول أن يمس بعلاقاتنا مع الدول لأن لبنان دولة لها سيادتها وهي تضع سياستها الخارجية ولا احد يمكن ان يفرض عليها سياسة خاصة فيها".


وأضاف: "لذا المطلوب اليوم أن يكون قرارنا لبنانياً ومصلحة لبنان تقتضي تحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة، وهذا موقفنا ثابت وكما رفضنا ان يكون لبنان ارضاً لحرب الاخرين لا نقبل أن يدخل في حرب الاخرين على ارضهم وأن يتعاطى بأمور لا علاقة ولا مصلحة له بها. ما يحصل في المنطقة ليس بسيطاً لندخل في لعبةٍ ورهانات هي أكبر منا جميعاً".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء يبحث تقرير الجيش ومعلومات عن تحييد لبنان عن أي ضربة تُوجَّه إلى إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شددت في اتصالاتي على تحييد المؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمطار ولقد طلبت تحييد لبنان ودعمه ولكن حتما لا احد يستطيع اعطاء ضمانة نيابة عن اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات رئاسية لتحييد "حزب الله" من المواجهة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاتصالات الدولية والعربية والزيارات الخارجية التي قمت بها في تلك الفترة تمحورت حول هدف واحد هو تحييد لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار وتحييد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:15:56 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الدول العربية

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

الدول العربية

التيار الوطني

لبنان دولة

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-03-01
Lebanon24
08:03 | 2026-03-01
Lebanon24
07:57 | 2026-03-01
Lebanon24
07:39 | 2026-03-01
Lebanon24
07:33 | 2026-03-01
Lebanon24
07:25 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24