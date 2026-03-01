تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
باسيل: لتحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة
Lebanon 24
01-03-2026
|
05:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكَّد رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
في كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة قضاء عاليه في
التيار
أنّ "المطلوب من الجميع في هذا الوطن أن يكونوا لبنانيين فقط لا غير"، مشدداً على أن
"
لبنان
كدولة عربية من ضمن
جامعة الدول العربية
معنية بعدم القبول بالمس بسيادة
الدول العربية
وبأمنها تحت أي ذريعة".
وتابع: "لا يمكن لأحد أن يتذرع بأن في لبنان قواعد عسكرية اميركية ليتم توجيه أي ضربة من لبنان لأنه هنا لا توجد قواعد عسكرية اميركية وقاعدة حامات هي قاعدة للجيش اللبناني ولا نقبل أن يتم ضرب سفارات في لبنان وأن يحاول أحد، بغض النظر إذا كان موقفه محقاً أم لا، أن يحاول أن يمس بعلاقاتنا مع الدول لأن
لبنان دولة
لها سيادتها وهي تضع سياستها الخارجية ولا احد يمكن ان يفرض عليها سياسة خاصة فيها".
وأضاف: "لذا المطلوب اليوم أن يكون قرارنا لبنانياً ومصلحة لبنان تقتضي تحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة، وهذا موقفنا ثابت وكما رفضنا ان يكون لبنان ارضاً لحرب الاخرين لا نقبل أن يدخل في حرب الاخرين على ارضهم وأن يتعاطى بأمور لا علاقة ولا مصلحة له بها. ما يحصل في المنطقة ليس بسيطاً لندخل في لعبةٍ ورهانات هي أكبر منا جميعاً".
رنا ❗️
تابع
