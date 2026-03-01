باسيل: لتحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة

أكَّد رئيس " " في كلمة ألقاها خلال عشاء هيئة قضاء عاليه في أنّ "المطلوب من الجميع في هذا الوطن أن يكونوا لبنانيين فقط لا غير"، مشدداً على أن

" كدولة عربية من ضمن معنية بعدم القبول بالمس بسيادة وبأمنها تحت أي ذريعة".

وتابع: "لا يمكن لأحد أن يتذرع بأن في لبنان قواعد عسكرية اميركية ليتم توجيه أي ضربة من لبنان لأنه هنا لا توجد قواعد عسكرية اميركية وقاعدة حامات هي قاعدة للجيش اللبناني ولا نقبل أن يتم ضرب سفارات في لبنان وأن يحاول أحد، بغض النظر إذا كان موقفه محقاً أم لا، أن يحاول أن يمس بعلاقاتنا مع الدول لأن لها سيادتها وهي تضع سياستها الخارجية ولا احد يمكن ان يفرض عليها سياسة خاصة فيها".

وأضاف: "لذا المطلوب اليوم أن يكون قرارنا لبنانياً ومصلحة لبنان تقتضي تحييد لبنان عن الصراعات الحاصلة، وهذا موقفنا ثابت وكما رفضنا ان يكون لبنان ارضاً لحرب الاخرين لا نقبل أن يدخل في حرب الاخرين على ارضهم وأن يتعاطى بأمور لا علاقة ولا مصلحة له بها. ما يحصل في المنطقة ليس بسيطاً لندخل في لعبةٍ ورهانات هي أكبر منا جميعاً".