بالصور... توقيف شخص يُدير محطة محروقات ما السبب؟

صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



في إطار حماية الامن الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٨ قامت دورية من مكتب الإقليمي بالكشف على محطة وقود في بلدة الهري وتبين ان تسعير الوقود هو مخالف للتسعيرة الرسمية بزيادة ٢٥٠ الف للصفيحة الواحدة ، إضافة إلى تلاعب بالكيل لتصبح الصفيحة ١٧ ليترا بدل من ٢٠ ليتر.



بنتيجة التحقيق اوقف السوري ع. غ. مواليد ١٩٩٨ الذي يدير المحطة، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق صاحب المحطة من قبل مصلحة حماية المستهلك في .



بناء لاشارة الاستئنافية في تم ختم المحطة بالشمع الأحمر واودع الموقوف المختص.

