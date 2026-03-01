تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي في لوكسمبورغ.. تأسيس أول رعية مارونية وتخصيص كنيسة القديس مارتان لخدمتها

Lebanon 24
01-03-2026 | 05:04
A-
A+

الراعي في لوكسمبورغ.. تأسيس أول رعية مارونية وتخصيص كنيسة القديس مارتان لخدمتها
الراعي في لوكسمبورغ.. تأسيس أول رعية مارونية وتخصيص كنيسة القديس مارتان لخدمتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس أساقفة لوكسمبورغ جان كلود هولرش، في إطار زيارته الراعوية إلى لوكسمبورغ، في حضور وفد ضم الزائر الرسولي على أوروبا المطران مارون الجميل، وراعي أبرشية جبيل المطران ميشال عون، المونسنيور إيلي عاقوري الذي سيتولى خدمة الرعية الجديدة في لوكسمبورغ، إلى جانب عدد من الكهنة، ومنسّق زيارة البطريرك إلى لوكسمبورغ الياس ساسين، ومدير مكتب الإعلام والبروتوكول في بكركي وليد غياض.


وتُوِّج اللقاء مع الكاردينال هولرش بوضع كنيسة القديس مارتان في خدمة الرعية المارونية الجديدة، عقب لقاء روحي جمع الراعي والوفد المرافق للكاردينال هولرش وعدد من الأساقفة والإداريين، حيث تم تكريس وإعطاء البركة الروحية لتسلّم المونسنيور عاقوري مهامه الرعوية الجديدة.



كذلك، زار الراعي دير راهبات القديسة Hildegard of Bingen، حيث التقى الراهبات ورفع معهن الصلاة، وعبّرن عن ميزة هذا اللقاء الأبوي واعتبرنه هدية سماوية استجابةً لصلواتهن الدائمة على نية الأساقفة. بعد ذلك، زار والوفد المرافق كنيسة القديس مارتان التي ستُخصّص للرعية المارونية الجديدة في لوكسمبورغ.



ومساءً، احتفل الجميع بالقداس الإلهي في كاتدرائية نوتردام دو لوكسمبورغ، بحضور ومشاركة الكاردينال هولرش والسفير البابوي في بلجيكا فرانكو كوبولا، ولفيف من الأساقفة والكهنة.



وشهد القداس حضوراً سياسياً وديبلوماسياً بارزاً، تمثّل بأعضاء من البرلمان اللوكسمبورغي، ومجلس الشيوخ الفرنسي، إلى جانب حضور حزبي لافت للأحزاب اللبنانية السيادية كافة، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤمنين من داخل لوكسمبورغ ومن عدد من الدول الأوروبية المجاورة، لا سيما فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، وهولندا.



وفي عظته، شكر البطريرك الراعي لكل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة وسعى إلى تأسيس أول رعية مارونية في لوكسمبورغ/ كما ألقى المطران الجميّل كلمة أشار فيها إلى أنه "رغم كل التحديات تبقى الكنيسة الجامعة لأبنائها في بلاد الاغتراب".



هولرش



وفي الختام، ألقى منسّق الزيارة ساسين كلمة شكر للكاردينال هولرش وقوفه إلى جانب الكنيسة المارونية في لوكسمبورغ، وكرّم المطران الجميّل على خدمته المتفانية للكنيسة، موجها شكره لصاحب الغبطة على دوره الروحي والوطني، والذي يحمل في قلبه كلمة الله وعلى كتفيه جرح وطن يتألّم.



كذلك، تمّ تقديم دروع تقديرية عربون شكر لكل من ساهم في إنجاح العمل على تأسيس "رعية مارونية جديدة في لوكسمبورغ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطرانية صيدا المارونية احتفلت بعيد القديس مارون
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: القديس مار مارون بعد موته ولدت الكنيسة المارونية التي تجذرت في لبنان وانتشرت في العالم كله
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رعية إهدن – زغرتا احتفلت بعيد مار مارون
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلو: المارونية فعل تأسيسي للبنان وبكركي حارسة الميثاق
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:16:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

ميشال عون

اللبنانية

البرلمان

الأوروبي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-03-01
Lebanon24
08:03 | 2026-03-01
Lebanon24
07:57 | 2026-03-01
Lebanon24
07:39 | 2026-03-01
Lebanon24
07:33 | 2026-03-01
Lebanon24
07:25 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24