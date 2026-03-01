تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحجار في اليوم العالمي للدفاع المدني: يضحّون بسلامتهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات

Lebanon 24
01-03-2026 | 05:06
الحجار في اليوم العالمي للدفاع المدني: يضحّون بسلامتهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات
وجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تهنئة إلى عناصر الدفاع المدني في لبنان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية.
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال الحجار: "في اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية، أتوجّه بالتحية والتقدير إلى المديرية العامة للدفاع المدني قيادة، عناصر ومتطوعين، هم الذين اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأمامية، يواجهون المخاطر بشجاعة، ويضحّون بسلامتهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات، مؤدّين رسالتهم الإنسانية والوطنية بأعلى درجات التفاني والمسؤولية".



وتابع: "أجدّد الالتزام بالوقوف إلى جانبكم، والعمل بلا كلل على تعزيز قدراتكم، وتطوير إمكاناتكم اللوجستية، بما يواكب التحديات. ولأرواح العناصر الشهداء الذين ارتقوا خلال تأدية واجبهم الإنساني والوطني، تحية وفاء وإجلال. دمتم مثالاً يُحتذى في الشجاعة والتضحية".
 
 
مواضيع ذات صلة
خريش في اليوم العالمي للدفاع المدني: ملتزمون برسالتنا الإنسانية ونضعها فوق أي اعتبار
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار من طرابلس: الأولوية المطلقة اليوم هي إنقاذ الأرواح
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني يتعهد بحماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص في اليوم العالمي للإذاعة: متمسكون بروحية الإعلام المسموع
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24

