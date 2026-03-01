الحجار في اليوم العالمي للدفاع المدني: يضحّون بسلامتهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات

وجه والبلديات تهنئة إلى عناصر الدفاع المدني في ، وذلك بمناسبة للدفاع المدني والحماية المدنية.

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال : "في اليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية، أتوجّه بالتحية والتقدير إلى قيادة، عناصر ومتطوعين، هم الذين اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأمامية، يواجهون المخاطر بشجاعة، ويضحّون بسلامتهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات، مؤدّين رسالتهم الإنسانية والوطنية بأعلى درجات التفاني والمسؤولية".