لبنان

سليمان: استهداف دول الخليج اعتداء مباشر على كل من سعى إلى حماية المنطقة

Lebanon 24
01-03-2026 | 05:09
قال النائب محمد سليمان إنَّ "استهداف دول الخليج يُعدّ اعتداءً مباشراً على كل من سعى دوماً إلى حماية المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب، من خلال الدبلوماسية القائمة على الحوار والتفاوض ونهج الاعتدال والحكمة".


وأكد سليمان تضامنه الكامل مع الأشقاء في دول الخليج في مواجهة أي اعتداء أو إساءة، مشدداً على أن استقرارهم يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار العالم العربي بأسره.


 
 
