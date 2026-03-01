طالب: لتضامن اللبنانيين مع بعضهم البعض في هذه المرحلة الصعبة

رأى المفتي الجعفري طالب أن "استشهاد المرجع السيد علي الخامنئي مرشد الجمهورية الاسلامية وقائدها والشخصية الملهمة للملايين على امتداد العالم هو تتويج لحياة هذه الشخصية التي أفنت عمرها في الدفاع عن شعبها وعن الحنيف وقيم الحق ومبادئ العدل".

وقال طالب أن "خامئني كان شخصية حريصة على الوقوف مع قضايا الشعوب المستضعفة والمظلومة وعلى رأسهم قضية الشعب الفلسطيني، وقد دفع حياته ثمناً لذلك".





وأشار الى أن "استهداف شخصية في هذا المقام وهذا الموقع الديني يؤكد خوف العدو من هذه الشخصية حتى مع بلوغها هذا السن كما يشير الى حجم السقوط القيمي والأخلاقي الذي يعيشه العالم المتوّحش الداعم له والمساند لخططه ومشاريعه التي يريد من خلالها اجتياح كل معالم الدول ومواقعها واستخفافه بكل الشرائع والقوانين الانسانية".



واعتبر أن "الخلاصة التي ينبغي أن يتنبّه لها الجميع مفادها أنه ما من أحد في هذه المنطقة سيكون في منأى عن التداعيات التي ستتوالى بعد هذه الحرب"، مشدداً على أن "يعمل الجميع على ترميم العلاقات بين والاسلامية وتعزيز الثقة والعودة الى منطق التفاهم على ما يحمي المصالح الكبرى للعرب والمسلمين بصرف النظر عن كل ما يحدث في هذه الأيام".







إلى ذلك، أكد طالب أهمية تضامن اللبنانيين مع بعضهم البعض في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد، داعياً إلى أن "تكون وحدتهم مصدر قوتهم والتي من خلالها يتماسك الوطن في مواجهة العدو ويتم التفاهم بين الجميع على تأمين أعلى مستويات الحماية لأهله ولسيادته وسلامه واستقراره".