"التقدميّ": نستنكر الإعتداءات التي تطال سيادة وأمن الخليج العربيّ

صدر عن مفوضية الإعلام في الإشتراكي البيان التالي:





يستنكر الحزب التقدمي الإشتراكي الاعتداءات التي تطال سيادة وأمن دول ، ويعلن تضامنه الكامل مع مواطنيها والمقيمين عقب الاستهدافات التي طالت منشآت مدنية.



ويشدّد "التقدمي" على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، ويدعو إلى العودة للمسار الدبلوماسي عبر استئناف المفاوضات، التي كان من شأن استمرارها أن يجنّب المنطقة ما تشهده اليوم من توترات خطيرة.

