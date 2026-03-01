المفتي قبلان ناعيا الخامنئي: شهادة عظيمة على طريق آبائه المعصومين

أصدر المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان البيان التالي: "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا".







وقدم قبلان كل العزاء لمقام وليّ الله القائم المهدي وبقية أهل والحوزات الشريفة وحملة الإرث السماوي والفداء الإنساني، بما في ذلك طوفان الشعوب الوفية لربها وقرآنه وبيت نبيها، وأخصّ بذلك شعب الجمهورية الإسلامية العظيم وقادته وجبهاته، بمناسبة استشهاد العبد الصالح والفقيه التقي والثائر العارف، المرجع القائد والإمام الشهيد علي الخامنئي، الذي قضى شهيدًا عظيمًا على طريق آبائه المعصومين المخضّبين بشرف الشهادة.







وأكد أن هذا الموقف "يمثل ثقة مطلقة بالله ورضا مطلقًا بمكنون حكمته، وما يلزم لأمانة التاريخ وقيامة الأمة، والنهوض بدماء السيد القائد ودماء إخوانه الأكابر من قادة الحرس والجيش والشعب"، مشيرا إلى أن "هذه منزلة الشرف الأرفع ودافع أكبر للثبات والانتصار، ولإعادة كتابة التاريخ، وقوة ولائية لصناعة أمجاد الأمة في مواجهة أعتى مشاريع وتل أبيب الشيطانية".







وشدد على أن "للسيد القائد ولطهران الوفية والشعب دين سيادي لا نهاية له على وشعبه ودولته"، مؤكدا أن "هذا الموطن يزداد فيه اليقين برب السموات وآل محمد، وما وعد الله ورسوله وآله من النصر".







وختم: "التاريخ الكبير يمر بشهادة الكبار، واللحظة الاستثنائية بعمر البشرية تحتاج إلى قامات استثنائية، كما هي الحال مع العظيم الذي اختصّه الله بشهادة السيد القائد"، مؤكد " على حفظ الميثاق والدماء الزكية، وعدم تبديلها تبديلا".

Advertisement